„V době příprav projektu se do českého práva propsala evropská legislativa a místo pro přistání jako takové už v budoucnu nebude možné provozovat. Proto jsme od záměru ustoupili. S dodavatelem projektové dokumentace jsme se dohodli, že připravíme novou zakázku, tentokrát ji musíme vypsat už na plnohodnotný heliport,“ informoval krajský radní Erik Klimeš.
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Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění
Připustil, že stavba heliportu bude dražší, než původně plánované místo pro přistávání vrtulníků, a zároveň má větší nároky na místo, příjezdové cesty a doplňkovou infrastrukturu. Je proto možné, že plocha, kde se mělo místo pro přistávání původně vybudovat, nebude záměru stačit.
„Budeme muset aktualizovat studii, která původně počítala jen s místem pro přistání. Z té vyplyne, zda bude možné stavět v areálu nemocnice, nebo zda budeme muset hledat jinou alternativu,“ naznačil Klimeš.
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Podle jeho slov bude kraj ohledně budování nového heliportu komunikovat například s hasiči, v jejichž areálu aktuálně záchranářské vrtulníky přistávají, ale i s policií, která má rovněž v sousedství nemocnice pozemky.
„Vzhledem k tomu, že přestavba části pavilonu B chebské nemocnice na urgentní příjem má skončit v červnu příštího roku, potřebovali bychom mít místo pro přistávání vrtulníků k dispozici co nejdříve. To byl také důvod, proč jsme k původnímu záměru přistoupili. Stavba plnohodnotného heliportu ale bude dražší a potrvá déle,“ dodal Klimeš.