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Možná jste to právě vy. Předškolák bojuje o život, rodina hledá dárce kostní dřeně

Petr Kozohorský
  9:56

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Jindrovi Ondrejkovi lékaři diagnostikovali akutní leukemii typu T-ALL krátce před pátými narozeninami. | foto: Archiv rodiny

Měl by se chystat na oslavu pátých narozenin. Místo toho leží Jindra Ondrejka z Ostrova na Karlovarsku v motolské nemocnici, kde bojuje se zákeřnou leukemií. Po intenzivní chemoterapii je podle plánů lékařů na řadě transplantace kostní dřeně. Rodina klučiny nyní společně s lékaři hledá vhodného dárce.

Jsou okamžiky, kdy i ten nejzkušenější záchranář musí rezignovat. Právě to nyní zažívá rodina Tibora Špidlíka, který už téměř dvě dekády pracuje u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Jeho vnuk Jindra Ondrejka se potýká s chorobou, na kterou je i děda – záchranář krátký.

Donedávna byl Jindra normálním zdravým klučinou, který v září oslaví své první půlkulatiny. Před několika týdny se mu ale na dovolené ve Španělsku udělalo špatně. Diagnóza zní neúprosně: akutní leukemie typu T-ALL.

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Akutní T-lymfoblastická leukemie je agresivní nádorové onemocnění krve, při kterém tělo tvoří nadbytek nezralých T-lymfocytů (typ bílých krvinek). Pacient trpí únavou a slabostí způsobenou nedostatkem červených krvinek. Časté jsou infekce a horečky způsobené oslabenou imunitou.

Pětiletý Jindra Ondrejka má za sebou třicetidenní cyklus chemoterapie. Jeho rodina nyní hledá vhodného dárce kostní dřeně.

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Malý Jindra už absolvoval třicetidenní cyklus chemoterapie. Bohužel nebyl dostatečně účinný, takže jej čeká agresivní léčba a podle léčebného plánu také transplantace kostní dřeně. Rodina chlapce proto shání vhodného dárce.

„Možná právě vy jste ten člověk, který jím může být. A pokud to nebudete zrovna vy, váš zápis do registru dárců kostní dřeně může jednou pomoct jinému pacientovi,“ vyzývá rodina ty, kteří uvažují o pomoci pětiletému Jindrovi.

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Zápis do registru je přitom jednoduchý. Stačí stěr z úst, nebo odběr malého vzorku krve. Informace lze najít na webových stránkách Českého národního registru dárců dřeně.

Tibor Špidlík i jeho syn Tibor Špidlík mladší (Jindrův strýc) už u krajské záchranky pomohli nespočtu lidí. Nyní sami prosí o pomoc. Ne pro sebe, ale pro pětiletého klučinu. Protože i záchranáři někdy potřebují zachránit.

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