Záchranný vrtulník se usadí v Karlovarském kraji příští rok, zatím jen ve dne

„Není to parazitování na Plzeňském kraji,“ zdůraznil v souvislosti se zřízením dočasné základny v Karlových Varech hejtman Petr Kulhánek s tím, že ta karlovarská nebude mít na provoz letecké záchranky v Plzeňském kraji vliv. O tom, jak bude vypadat tato služba po roce 2028, podle hejtmana zatím jasno není.

„Ve hře je, že by ji nadále zajišťovala armáda, vyloučená ale není ani varianta soukromého provozovatele,“ řekl hejtman. V Karlovarském kraji má od příštího roku operovat armádní vrtulník. Podle krajského zastupitele Jana Bureše bude jeho vzletu předcházet půlrok povolovacích procesů. Kraj čeká na podmínky ze strany ministerstva zdravotnictví.

Základna bude na letišti

„Protože probíhají mezirezortní jednání ministerstev zdravotnictví, průmyslu a obchodu a obrany, požádal mě ministr Vlastimil Válek o trpělivost,“ doplnil hejtman. Kraj s letištěm, kde má sídlit dočasná a později i stálá základna LZS, chystá studii proveditelnosti projektu, architektonický návrh a také projektovou dokumentaci pro územní řízení.

„Studii připravuje architektonický ateliér, který pracuje i na projektu rozšíření a prodloužení letištní plochy. Díky tomu se podařilo dohodnout cenu 720 tisíc korun včetně DPH. Kdybychom autora studie soutěžili zvlášť, bavili bychom se o násobku této částky,“ podotkl hejtman. I tak ale bude kraj zavedení stabilní základny LZS stát desítky milionů korun.

Její provoz bude ovšem i nadále v režii státu. „My musíme zajistit personál základny. Na tom pracuje Zdravotnická záchranná služba,“ doplnil Petr Kulhánek. V souvislosti se zavedením služby LZS v Karlovarském kraji a s chystanou výstavbou gigafactory na výrobu baterií v Líních se začalo více mluvit o budoucnosti LZS v Plzeňském kraji.

Jeho zastupitelstvo v pondělí schválilo dohodu o radikálním zmenšení plochy pro továrnu. Obsahuje požadavek na zachování základny Letecké záchranné služby s nepřetržitým provozem v Plzeňském kraji. LZS provozuje nyní armáda se základnou právě na letišti Líně, a pokud by vznikla gigafactory, stanoviště by bylo nutné přesunout.

V Plzeňském kraji LZS zůstane

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek uvedl, že do původního návrhu dohody se podařilo dostat požadavek na zachování základny LZS s nepřetržitým provozem v Plzeňském kraji po tom, co takové řešení podpořila vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a ministra průmyslu Jozefa Síkely.

„Pro jistotu to bylo zařazeno do druhého bodu, kde je řečeno, že chceme nepřetržitý provoz LZS se sídlem na území kraje a vyzýváme k tomu vládu. To bylo zásadní,“ konstatoval Čížek. Je přesvědčen, že plánovaný projekt gigafactory by byl pro region přínosný. „Do Plzeňského kraje by tak přišla hi-tech technologie,“ doplnil.