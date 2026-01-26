Místo lékařů přístroje. Zoufalý nedostatek specialistů vede Aš k odvážnému plánu

Jitka Dolanská
  10:12
Řadu let se v Aši snaží dostat lékaře do nejzápadnější části republiky. Neúspěšně. Teď přicházejí s myšlenkou, že problém otočí. Namísto ambulantních specialistů budou mít lidé v příhraničí k dispozici moderní zdravotnické přístroje, v první fázi dermatoskop a sonograf. Snímky, které na nich za pomoci umělé inteligence vzniknou, následně vyhodnotí nasmlouvaní odborní doktoři. Třeba ti z druhé strany republiky.

Dermatoskop má být v Aši prvním špičkovým lékařským přístrojem, kterým chce radnice reagovat na nedostatek specialistů. | foto: Nemocnice Jihlava

„Ukazuje se, že ani sebelepší pobídky nepomáhají. Lékaře do okrajových částí republiky prostě nedostaneme. Tady na Ašsku citelně chybí specialisté. Proto nás napadlo, že zde vybudujeme diagnostické centrum, ve kterém by byly k dispozici nejmodernější diagnostické přístroje. Snímky pořízené za pomoci umělé inteligence pak zamíří ke specialistům, kteří rozhodnou o dalším postupu. Technologie pokročily. Jsou na vysoké úrovni, spoustu toho dokážou udělat samostatně. Pojďme toho využít,“ popsal v krátkosti fungování chystaného centra ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Podle jeho slov postačí, pokud bude přístroje v ašském centru obsluhovat vyškolený zdravotnický personál. Samotní lékaři do procesu vstoupí až později. Projekt ale potřebuje garanta.

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

„Tím by mohl být ašský lékař Georgis Konstantinidis. V jeho poliklinice by centrum mohlo vzniknout,“ konstatoval starosta Kokoř s tím, že v té věci už jednal s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, s hejtmanem Karlovarského kraje i s ředitelkou Nemocnice Cheb, která je součástí Karlovarské krajské nemocnice. Nápad probíral také na ředitelství Všeobecné zdravotní pojišťovny.

„Zatím vám k tomu nic bližšího neřeknu. Vše je ve fázi vyjednávání a příprav. Každopádně, pokud by se takové centrum podařilo vybudovat, lidem na Ašsku by to určitě pomohlo,“ potvrdil ašský lékař Georgis Konstantinidis.

Podobně se vyjadřuje i hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. „Ještě o tom budeme jednat,“ řekl.

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

Ředitelka Nemocnice Cheb Miloslava Lukešová potvrdila, že nemocnice je připravena se do jednání o spolupráci zapojit hned, jakmile budou známy konkrétní parametry projektu.

„Každou iniciativu, která může přispět ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele regionu, považujeme za smysluplnou. Zejména pokud je spojena s rozvojem elektronizace zdravotnictví, moderních diagnostických postupů a odpovědným využíváním pokročilých technologií, včetně využití umělé inteligence,“ doplnila.

Podle starosty bude projekt fungovat tak, že město nakoupí pro ašské centrum nejmodernější přístroje, vybavené umělou inteligencí, která zdravotníka při práci povede. Následně přístroj sám popíše snímek a odešle jej nasmlouvanému ambulantnímu specialistovi, který rozhodne o další léčbě, případně zákroku.

Lidé na Ašsku by tak už za vyšetřením nemuseli jezdit do velkých center, ani dlouho čekat na termín. „Přístrojová komise ministerstva zdravotnictví už sonograf do Aše schválila. Dermatoskop za 12 milionů korun, který dokáže skenovat nejen jedno znaménko, ale celé tělo, na to zatím čeká,“ podotkl starosta Kokoř.

Tisíc pacientů za pár dní. Online pohotovost prošla zatěžkávací zkouškou

Na otázku, kde na to město vezme peníze, odpovídá, že vzhledem k nedostatku ambulantních specialistů jsou přístroje pro tamní obyvatele nezbytné.

„Pro nás je to tak zásadní věc, že peníze budeme muset někde získat. Třeba si vzít ty přístroje do pronájmu, nebo na ně prostě ušetřit. Jsme ve složité situaci. Už sem nechtějí jít ani praktici, protože tu nejsou specialisté, za kterými by lidi posílali. A když se podívám na křivku dožití, tak ta na Ašsku klesá, přestože tu máme čisté ovzduší a panenskou přírodu. Podle mne je to i kvůli tomu, že tu je špatně dostupná zdravotní péče,“ spekuluje starosta.

Byl by rád, kdyby diagnostické centrum začalo fungovat už v příštím roce. „Prostory a garanta máme zajištěné, schválení přístrojové komise je napůl hotové. Teď je třeba projednat a schválit zakoupení přístrojů na zastupitelstvu, podepsat smlouvy, vyškolit obsluhu. Nemyslím, že by to byl nějak dlouhý proces. Navíc by naše centrum mohlo sloužit i pro lidi odjinud, kteří nebudou chtít na vyšetření čekat,“ nastínil.

V Aši už uvažují, že v budoucnu by bylo dobré vyšetření rozšířit a doplnit. Například o snímkování srdce, očí a podobně. „Bylo by to určitě žádoucí. Vzhledem k nedostatku lékařů předpokládám, že v budoucnu bude taková medicína trendem,“ dodal Kokoř.

