Na filmy z lékařského prostředí se raději nedívám, říká devadesátiletý primář

Později přešel do nemocnice v Mariánských Lázních, kde v roce 1968 pomáhal se založením radiodiagnostického oddělení. Už 57 let zde působí jako primář. Do práce chodí každý den navzdory tomu, že 21. ledna oslavil 90. narozeniny.

První pracovní zkušenosti jste sbíral v Chebu. Proč právě tady?

Moje první manželka byla kantorka a dostala umístěnku do Lubů u Chebu. Tak jsem musel za ní. A v chebské nemocnici bylo volné místo jen na rentgenu. Takže jsem si to nevybral. Musel jsem. Ale jak jsem k medicíně přičichl, začalo mě to bavit. On ten obor je takový pololaboratorní. Musíte mít prostorovou představivost a umět udělat diagnózu, protože klinik nechce snímek. On chce vědět, co tam je.