Zoufalá situace. Na periferiích regionu chybí nejen lékaři, ale i lékárníci

„Lékaři stárnou a do tří let hrozí, že ve městě dva až tři odejdou na odpočinek. Proto jsme uvítali zájem pražských praktiků pro dospělé, kteří si chtějí v Aši otevřít ordinaci. Ze strany pojišťovny však nabízená dohoda nebyla podle jejich představ, a tak jsme oslovili s prosbou o pomoc kraj,“ informoval starosta třináctitisícové Aše Vítězslav Kokoř.

Nadstandardní vybavení

S krajským radním pro zdravotnictví Petrem Kubisem se město dohodlo na tom, že společně uhradí plat sester, přičemž 60 procent této částky půjde za krajem. Město také lékařům poskytne prostory pro ordinaci. „Domluvili jsme se, že lékař zde bude v začátcích ordinovat dva až tři dny v týdnu. Velmi mě těší, že lékaři budou mít k dispozici nadstandardní vybavení,“ dodal starosta Kokoř.

„Jsme v otevřeném jednání se zástupci města, dominantní zdravotní pojišťovny a nově i krajské samosprávy o komplexním řešení nedostupnosti primární péče na Ašsku. K potvrzení smluvních vztahů zatím nedošlo,“ uvedl lékař Pavel Maun, který otevření ordinace v Aši zvažuje.

Agrese vůči lékařům

Problémy se zajištěním lékařské péče stály nejspíš i za agresivním chováním, kterému před časem čelila dětská lékařka Martina Feninová. Ta do Aše dojíždí na několik dnů z Bíliny. Poté, co ji skupina asi deseti Romů v ordinaci vulgárně urážela, vyvěsila rozhořčená pediatrička na dveře vzkaz: „S ohledem na zvyšující se agresivitu Romů tyto s okamžitou platností neregistruji. “ Po dohodě s vedením města cedule zmizela.

Aby se zabránilo podobným excesům, je u ordinace zvýšený dohled strážníků. „Agresivní chování nelze tolerovat. Nikdo si nemůže péči vynucovat takovým způsobem a chovat se jako zvěř, bez ohledu na etnický původ,“ odsoudil incident Kokoř.

Situace v dostupnosti lékařské péče se vyhrotila i ve Žluticích. Ve městě, kde podle statistik vloni žilo přes dva tisíce dvě stě obyvatel, chybí praktický i dětský lékař a v letošním roce přestala fungovat také lékárna. Velká část obyvatel je navíc v seniorském věku.

„Až čtvrtina obyvatel je starší 65 let,“ potvrdila starostka Žlutic Helena Plitzová s tím, že seniorům slouží alespoň služba Senior-expres. Díky tomu je možné například zajet hromadně pro léky a rozvést je. Bez lékaře v místě bydliště je to ale komplikované. Město spolu s Karlovarským krajem proto hledají cesty, jak alespoň částečně řešit pro mnohé nedostupnou zdravotní péči.

Pomůže online pohotovost?

Podle náměstka hejtmanky Petra Kubise je na stole několik variant. „Působí zde sice zubní lékařka, dentální hygienistka a gynekolog, ale schází primární péče. Navrhl jsem možnost řešení ve spolupráci s online pohotovostí, nicméně město by si muselo zajistit zdravotní sestru a vyřešit další nezbytné náležitosti,“ uvedl Kubis.

Další možností je takzvaná nepravidelná péče, kdy by do města v určité dny zajížděl sanitní vůz a pacienty, kteří by potřebovali vyšetření, by k lékaři odvezl a následně je přepravil zase zpět. Nicméně i tento návrh musí nejdříve projednat město.