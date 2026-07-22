Pacientka musela v lázních zaplatit tisíce za asistenčního psa. Našla zastání

„Lidé, kteří asistenčního psa potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu, nesmějí být při poskytování zdravotní péče znevýhodněni. Ochrana zdraví ostatních pacientů je důležitá, ale zařízení by měla hledat taková řešení, která umožní využívat služby i lidem s asistenčními psy,“ uvedl zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm.
Asistenční pes podle něj není domácí mazlíček. „Pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Proto by jeho přítomnost neměla být důvodem k dalším poplatkům ani k omezením, která lidem znemožní využít zdravotní péči,“ stojí ve vyjádření úřadu.
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Pacientka si podle kanceláře ombudsmanky před nástupem do lázní ověřovala, zda může přijet s asistenčním psem. Po příjezdu však musela zaplatit poplatek za jeho pobyt. Ani poté, co předložila doklady o výcviku psa a lékařská potvrzení, jí lázně peníze nevrátily.
Ombudsman dospěl k závěru, že lázně ženu znevýhodnily kvůli jejímu zdravotnímu postižení. Doporučil jim změnit pravidla a pokusit se spor vyřešit smírně. Lázně přislíbily vrátit stěžovatelce peníze a do budoucna nastavit jasná pravidla pro tyto případy.
Svaz léčebných lázní nemá podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy přesně daná pravidla, jak v podobných případech postupovat. „Je to na jednotlivých členech svazu,“ vysvětlil.
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Poplatek zmiňovaný v rozhodnutí kanceláře ombudsmanky mu přijde přinejmenším neslušný. Je ale podle něj nutné rozlišovat okolnosti. „Pokud jde o léčebný pobyt ve zdravotnickém zařízení a jeho klient při něm využívá asistenčního psa, není o čem mluvit. Je to nezbytný doprovod,“ řekl Bláha.
Obdobně je to v případě samoplátce na léčebném pobytu. Pokud ovšem samoplátce je na neléčebném pobytu, je podle Bláhova názoru přiměřený poplatek na místě. „Rozlišovat je potřeba také, zda má zařízení lázeňský statut, nebo jde o hotelové zařízení s ambulantní péčí,“ zdůraznil prezident Svazu léčebných lázní.
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V inkriminovaném případě šlo podle vyjádření kanceláře ombudsmanky o akreditované lázeňské zařízení, kde klientka podstupovala komplexní péči po operačním zákroku.
Pochybení v tomto konkrétním případě připustil i Eduard Bláha „Pacientka doložila, že pes je pro ni de facto to samé co invalidní vozík, a v tom případě by neměl účtovat nic ani hotel. Sám ale nevím, jak se postavit k takové situaci v lázních léčících například astma. Tam jsou chlupy na black listu a zorganizovat nejen míjení se, ale i odstraňování chlupů bude nesplnitelný úkol,“ řekl prezident Svazu léčebných lázní.
Ombudsman uznal, že lázně musí chránit zdraví ostatních pacientů a dodržovat hygienická pravidla. Podle něj ale nelze uplatňovat téměř úplný zákaz pohybu asistenčních psů po areálu. Existují i jiná řešení, například upravit organizaci provozu nebo vyhradit vhodná místa, aby byla chráněna práva všech ostatních pacientů.