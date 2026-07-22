Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Pacientka musela v lázních zaplatit tisíce za asistenčního psa. Našla zastání

Petr Kozohorský
  14:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Dan Materna, MAFRA

Částku 14 tisíc korun zaúčtovalo nejmenované lázeňské zařízení v Karlovarském kraji klientce za pobyt asistenčního psa. Se zvířetem se navíc směla pohybovat jen mezi pokojem a východem z budovy. Pacientka proto pobyt předčasně ukončila. Zastání našla v kanceláři ombudsmanky.

„Lidé, kteří asistenčního psa potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu, nesmějí být při poskytování zdravotní péče znevýhodněni. Ochrana zdraví ostatních pacientů je důležitá, ale zařízení by měla hledat taková řešení, která umožní využívat služby i lidem s asistenčními psy,“ uvedl zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Asistenční pes podle něj není domácí mazlíček. „Pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Proto by jeho přítomnost neměla být důvodem k dalším poplatkům ani k omezením, která lidem znemožní využít zdravotní péči,“ stojí ve vyjádření úřadu.

Lázeňství chceme posunout na vědeckou úroveň, říká šéfka karlovarského institutu

Pacientka si podle kanceláře ombudsmanky před nástupem do lázní ověřovala, zda může přijet s asistenčním psem. Po příjezdu však musela zaplatit poplatek za jeho pobyt. Ani poté, co předložila doklady o výcviku psa a lékařská potvrzení, jí lázně peníze nevrátily.

Ombudsman dospěl k závěru, že lázně ženu znevýhodnily kvůli jejímu zdravotnímu postižení. Doporučil jim změnit pravidla a pokusit se spor vyřešit smírně. Lázně přislíbily vrátit stěžovatelce peníze a do budoucna nastavit jasná pravidla pro tyto případy.

Svaz léčebných lázní nemá podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy přesně daná pravidla, jak v podobných případech postupovat. „Je to na jednotlivých členech svazu,“ vysvětlil.

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Poplatek zmiňovaný v rozhodnutí kanceláře ombudsmanky mu přijde přinejmenším neslušný. Je ale podle něj nutné rozlišovat okolnosti. „Pokud jde o léčebný pobyt ve zdravotnickém zařízení a jeho klient při něm využívá asistenčního psa, není o čem mluvit. Je to nezbytný doprovod,“ řekl Bláha.

Obdobně je to v případě samoplátce na léčebném pobytu. Pokud ovšem samoplátce je na neléčebném pobytu, je podle Bláhova názoru přiměřený poplatek na místě. „Rozlišovat je potřeba také, zda má zařízení lázeňský statut, nebo jde o hotelové zařízení s ambulantní péčí,“ zdůraznil prezident Svazu léčebných lázní.

Františkovy Lázně ženám na plodnost pomáhají. Vědci nyní zjišťují, jak přesně

V inkriminovaném případě šlo podle vyjádření kanceláře ombudsmanky o akreditované lázeňské zařízení, kde klientka podstupovala komplexní péči po operačním zákroku.

Pochybení v tomto konkrétním případě připustil i Eduard Bláha „Pacientka doložila, že pes je pro ni de facto to samé co invalidní vozík, a v tom případě by neměl účtovat nic ani hotel. Sám ale nevím, jak se postavit k takové situaci v lázních léčících například astma. Tam jsou chlupy na black listu a zorganizovat nejen míjení se, ale i odstraňování chlupů bude nesplnitelný úkol,“ řekl prezident Svazu léčebných lázní.

Ombudsman uznal, že lázně musí chránit zdraví ostatních pacientů a dodržovat hygienická pravidla. Podle něj ale nelze uplatňovat téměř úplný zákaz pohybu asistenčních psů po areálu. Existují i jiná řešení, například upravit organizaci provozu nebo vyhradit vhodná místa, aby byla chráněna práva všech ostatních pacientů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Samá zeleň, sem tam loďka. Nízký stav vody změnil Ohři v bujnou louku

Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků...

Přibližně půlkilometrový úsek řeky Ohře u Kynšperka nad Ohří v těchto dnech připomíná spíš pastvinu. Na hladině se jako každoročně objevily chráněné rostliny stulík žlutý a lokušník štětičkový. Může...

Původní Thermal jak ho neznáte. Podívejte se na detaily, které tu přežily půl století

Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá...

Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá řadu původních detailů, které běžný návštěvník snadno přehlédne. Při rekonstrukci se proto neobnovují jen pokoje, ale i...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Zemřel doživotně odsouzený vrah Vacík, v devadesátkách zabil i těhotnou

Bohumír Vacík (na snímku) vyvraždil kvůli dluhům v roce 1995 v Chodově na...

V polovině devadesátých let zavraždil neúspěšný podnikatel z Chodova a bývalý pracovník Sboru národní bezpečnosti Bohumír Vacík čtyři lidi. Za to jej v roce 1996 poslal soud na doživotí za mříže. Na...

Pomoc přišla z domoviny. Záchrana českého cyklisty se změnila v mezinárodní akci

Na pomoci zraněnému českému cyklistovi se podíleli záchranáři z České republiky...

Čeští i němečtí záchranáři pomáhali v noci na neděli jednasedmdesátiletému českému cyklistovi, který havaroval nedaleko německého Klingenthalu. Našli ho ve čtvrt na dvanáct ve svahu asi čtyři metry...

Pacientka musela v lázních zaplatit tisíce za asistenčního psa. Našla zastání

Ilustrační snímek

Částku 14 tisíc korun zaúčtovalo nejmenované lázeňské zařízení v Karlovarském kraji klientce za pobyt asistenčního psa. Se zvířetem se navíc směla pohybovat jen mezi pokojem a východem z budovy....

22. července 2026  14:53

Opoziční zastupitelé Božího Daru složili mandáty, chtějí blokovat rozhodování

Rekonstrukce kostela sv. Anny v Božím Daru je hotová.

Trojice opozičních zastupitelů Božího Daru na Karlovarsku rezignovala na své mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Martina Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank zvolení za SNK Boží Dar 2022 to...

22. července 2026  14:17

Světové války vzaly zámku ve Valči zvony, památkáři vyhlásili sbírku na nové

Ve funkci kastelána na Valči je Miloš Bělohlávek od 1. června.

Národní památkový ústav zahajuje sbírku na obnovu dvou zvonů zámeckého kostela Nejsvětější Trojice ve Valči na Karlovarsku. Původní zvony z roku 1728 byly během obou světových válek ve 20. století...

22. července 2026  8:54

Pomoc přišla z domoviny. Záchrana českého cyklisty se změnila v mezinárodní akci

Na pomoci zraněnému českému cyklistovi se podíleli záchranáři z České republiky...

Čeští i němečtí záchranáři pomáhali v noci na neděli jednasedmdesátiletému českému cyklistovi, který havaroval nedaleko německého Klingenthalu. Našli ho ve čtvrt na dvanáct ve svahu asi čtyři metry...

21. července 2026  12:26

Známí ji poslali zkratkou, seniorka s chodítkem zabloudila až na čtyřproudovku

Osmdesátiletou ženu, která kráčela s chodítkem po průtahu Karlovými Vary,...

V nejnebezpečnějším úseku průtahu Karlovými Vary, v takzvaném esíčku těsně před odbočkou k budově magistrátu, si pohotový řidič všiml seniorky s chodítkem. O její bezpečný transport do domova s...

21. července 2026  10:15

Samá zeleň, sem tam loďka. Nízký stav vody změnil Ohři v bujnou louku

Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků...

Přibližně půlkilometrový úsek řeky Ohře u Kynšperka nad Ohří v těchto dnech připomíná spíš pastvinu. Na hladině se jako každoročně objevily chráněné rostliny stulík žlutý a lokušník štětičkový. Může...

20. července 2026  15:32

Cestu do Německa přetrhla železná opona. Teď je na ní nejmladší hraniční přechod

Historická cesta mezi Mýtinou a německým lázeňským městem Bad Neualbenreuth...

Odpradávna tudy vedla cesta. Lidé z Lipové a okolních obcí běžně překračovali hranice do Německa a naopak. Nakupovali, přátelili se, společně chodili do blízkých kostelů na poutě i posedět do hospod....

20. července 2026  9:55

S novými výhledy na areál Krajinky i na Ohři. Vrcholí opravy Chebského hradu

Chebský hrad, slavnosti

V Chebu vrcholí rekonstrukce šancí Chebského hradu za přibližně 12 milionů korun. Lidé by se tak mohli po letech opět podívat do chodeb historického podzemí císařské falce a užít si vyhlídku na...

19. července 2026  9:45

Ze bzučení pozná, zda jsou v pohodě. Včely v průmyslovém parku hlídá umělá inteligence

Autorem unikátního monitorovacího systému ProBee je majitel IT společnosti a...

Je možné spojit techniku, umělou inteligenci a včely? V průmyslovém Parku Cheb ano. Každý z osmi úlů, které v areálu stojí, je technikou doslova nabušený. Má kamery, teplotní a váhová čidla či...

18. července 2026  9:15

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zemřel doživotně odsouzený vrah Vacík, v devadesátkách zabil i těhotnou

Bohumír Vacík (na snímku) vyvraždil kvůli dluhům v roce 1995 v Chodově na...

V polovině devadesátých let zavraždil neúspěšný podnikatel z Chodova a bývalý pracovník Sboru národní bezpečnosti Bohumír Vacík čtyři lidi. Za to jej v roce 1996 poslal soud na doživotí za mříže. Na...

17. července 2026  15:40

Příjezd ke krematoriu se komplikuje, Vary opravují Buchenwaldskou ulici

Doprava v Buchenwaldské ulici byla omezená už před začátkem oprav.

Nejpozději 30. září má skončit úplná uzavírka části Buchenwaldské ulice v Karlových Varech. Kvůli nedávnému sesuvu části svahu pod ní zde město opravuje povrch komunikace. Kvůli tomu bude příjezd ke...

17. července 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×