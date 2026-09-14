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Osud malého Jindry nenechal lidi chladnými. Registr dárců dřeně se rozšířil

Petr Kozohorský
  9:25
V Ostrově se do registru dárců kostní dřeně přišlo zapsat 140 lidí.

V Ostrově se do registru dárců kostní dřeně přišlo zapsat 140 lidí. | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

Jak na to, radil dobrovolníkům Jan Ondrejka, otec malého Jindry.
Jan Ondrejka při instruktáži
Vzorek si odebíral každý sám z úst.
Před samotným odběrem vzorku vyplnili všichni adepti dárcovství podrobný...
10 fotografií
Obrovskou vlnu solidarity vyvolal osud pětiletého Jindry Ondrejky z Ostrova, kterému lékaři diagnostikovali zákeřnou leukemii. Na apel jeho rodičů přišlo v sobotu do ostrovské knihovny 140 lidí, kteří rozšířili řady dárců kostní dřeně. Dalších deset hrdinů se na seznam dárců zapsalo v Nové Roli. Hledání dárců v regionu pokračuje i v tomto týdnu.

Mezi těmi, kteří v sobotu přišli do ostrovské knihovny, byl takřka kompletní tým hokejistů klubu HC Čerti Ostrov. „Když nás oslovil manažer našich sociálních sítí, ani na okamžik jsme nezaváhali,“ řekl Jakub Krejsa, nová posila týmu.

Se spoluhráči si od Stanislava Chmely ze spolku Nábor hrdinů vyslechl, co obnáší jak samotný zápis do registru, tak případně samotné darování kostní dřeně. „To je to nejmenší, co můžeme pro Jindru udělat. Kdyby někdo z nás byl vhodným dárcem, nikdo by s tím neměl problém,“ ubezpečil Krejsa.

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Osobní zkušenost s dárcovstvím kostní dřeně má trenér Čertů a někdejší hráč karlovarské HC Energie Kamil Tvrdek. „Mému otci také diagnostikovali leukemii. A začal boj. I pro něj se rozjela celorepubliková akce hledání vhodného dárce. Otce se podařilo zachránit, dárcem byl tehdy dvacetiletý kluk z Ostravy,“ vylíčil svou zkušenost. O to víc ho mrzelo, že se kvůli věku už sám do registru zapsat nemůže.

Podle Stanislava Chmely ze zapsaného spolku Nábor hrdinů byla sobota z pohledu náboru potenciálních dárců kostní dřeně více než úspěšná. „V létě jezdíme s naším projektem například po hudebních festivalech. Tam denně zapíšeme do registru 70 až 80 nových jmen,“ konstatoval Chmela.

V Ostrově se do registru dárců kostní dřeně přišlo zapsat 140 lidí.
Jak na to, radil dobrovolníkům Jan Ondrejka, otec malého Jindry.
Jan Ondrejka při instruktáži
Vzorek si odebíral každý sám z úst.
10 fotografií

Jeho týmu v ostrovské knihovně pomáhala i rodina malého Jindry. Jeho otec Jan tak lidem vysvětloval, jak správně odebrat vzorek, na základě kterého odborníci určí, zda by právě ten konkrétní člověk mohl být vhodným dárcem.

Sám Jindra v tu dobu podstupoval další kolo chemoterapie. „Mám blbou náladu,“ smutně podotkl Jan Ondrejka. Navíc kvůli dosavadní léčbě nemůže chodit. „Takže ho musíme všude nosit,“ dodal otec.

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Spolek Nábor hrdinů, který spolupracuje s Českým národním registrem dárců kostní dřeně, připravil v regionu více podobných akcí, jako byla ta sobotní v Ostrově.

„V pondělí dopoledne budeme mezi 9. a 11. hodinou v chodovské knihovně, odpoledne se pak přesuneme do knihovny v Sokolově. Ve středu pak mezi 11. a 16. hodinou budeme v Krajské knihovně v Karlových Varech,“ potvrdil Stanislav Chmela.

Zájemci, kteří se nebudou moci některé z této akcí zúčastnit, se mohou zapsat na Transfuzní stanici v Karlových Varech.

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