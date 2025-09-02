V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

Například když budoucí klinika v Chebu otevřela možnost registrací, během několika dnů dostala asi 15 tisíc žádostí, přijmout může přitom jen asi 3 tisíce lidí. Petr Kubis řekl, že v jednání je i možná klinika v Lokti nebo v Karlových Varech.
Chebské zařízení vzniká v budově tamní nemocnice. Karlovarský kraj tam za zhruba 25 milionů korun vybuduje v pavilonu bývalé porodnice prostory pro asi 15 křesel a tři ordinace zubní hygieny.
„Je pro nás naprosto zásadní, že firmy, které vstoupí do tohoto objektu a již mají uzavřený smluvní vztah s Karlovarskou krajskou nemocnicí, by měly poskytnout celou škálu stomatologických oborů. Dohodli jsme se na posledním jednání, že to, co nám tady chybí, je také propojení s anestezií. Mnoho rodičů má nemocné děti a je u nich problém provést nějaký stomatologický zákrok, takže tady by mělo dojít ke spojení nemocnice v Chebu a této kliniky tak, aby se mohly provádět i tyto úkony,“ uvedl Kubis.
Už před několika lety, začalo předchozí vedení kraje jednat o možnosti vzniku zubní kliniky v Lokti, v budově bývalé střední školy na náměstí. Šlo také o spolupráci se soukromou společností, která už provozuje podobné zařízení například v Litvínově.
Protože v budově měly vzniknout i byty pro lékaře, bylo třeba zajistit změnu územního plánu. Navíc jde o budovu v památkové rezervaci a podle současného vedení města by náklady na rekonstrukci přišly kraj na asi 150 milionů korun.
Současné vedení Karlovarského kraje hledá další cesty, jak rozšířit stomatologickou péči v regionu pomocí zřizování klinik s více ordinacemi. Dostalo například nabídku soukromé společnosti, která by měla zájem expandovat do Karlovarského kraje a provozovat zde kliniku.
Podle Kubise začala jednání, která by měla určit, jakou formou by spolupráce s krajem mohla fungovat, zda by si firma budovu postavila sama, jestli by potřebovala pozemky kraje nebo by například objekt vybudoval kraj a nabídl jej firmě k provozování.
16. listopadu 2022