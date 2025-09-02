V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

Autor: ,
  8:53
V Chebu by se měla v polovině příštího roku otevřít zubní klinika, o dalších Karlovarský kraj se soukromými společnostmi jedná. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis. Podle něj je v současné době v Karlovarském kraji přes 130 ordinací zubních lékařů. Potřeba je ale výrazně vyšší.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Dalibor Glück, MAFRA

Například když budoucí klinika v Chebu otevřela možnost registrací, během několika dnů dostala asi 15 tisíc žádostí, přijmout může přitom jen asi 3 tisíce lidí. Petr Kubis řekl, že v jednání je i možná klinika v Lokti nebo v Karlových Varech.

Chebské zařízení vzniká v budově tamní nemocnice. Karlovarský kraj tam za zhruba 25 milionů korun vybuduje v pavilonu bývalé porodnice prostory pro asi 15 křesel a tři ordinace zubní hygieny.

Zubní klinika v Lokti by mohla vyřešit problémy s nedostatkem stomatologů

„Je pro nás naprosto zásadní, že firmy, které vstoupí do tohoto objektu a již mají uzavřený smluvní vztah s Karlovarskou krajskou nemocnicí, by měly poskytnout celou škálu stomatologických oborů. Dohodli jsme se na posledním jednání, že to, co nám tady chybí, je také propojení s anestezií. Mnoho rodičů má nemocné děti a je u nich problém provést nějaký stomatologický zákrok, takže tady by mělo dojít ke spojení nemocnice v Chebu a této kliniky tak, aby se mohly provádět i tyto úkony,“ uvedl Kubis.

Už před několika lety, začalo předchozí vedení kraje jednat o možnosti vzniku zubní kliniky v Lokti, v budově bývalé střední školy na náměstí. Šlo také o spolupráci se soukromou společností, která už provozuje podobné zařízení například v Litvínově.

S bolavým zubem bude možné vyhledat pomoc na pohotovosti i ve všední dny

Protože v budově měly vzniknout i byty pro lékaře, bylo třeba zajistit změnu územního plánu. Navíc jde o budovu v památkové rezervaci a podle současného vedení města by náklady na rekonstrukci přišly kraj na asi 150 milionů korun.

Současné vedení Karlovarského kraje hledá další cesty, jak rozšířit stomatologickou péči v regionu pomocí zřizování klinik s více ordinacemi. Dostalo například nabídku soukromé společnosti, která by měla zájem expandovat do Karlovarského kraje a provozovat zde kliniku.

VIDEO: Stovky lidí stály frontu na zubaře, první čekali od půl čtvrté ráno

Podle Kubise začala jednání, která by měla určit, jakou formou by spolupráce s krajem mohla fungovat, zda by si firma budovu postavila sama, jestli by potřebovala pozemky kraje nebo by například objekt vybudoval kraj a nabídl jej firmě k provozování.

16. listopadu 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdysi důl, v budoucnu turistický ráj. Těžaři začnou měnit jezero Medard

Z bývalého dolu, dnes jezera Medard u Sokolova, se stane místo pro rekreaci, bydlení i podnikání. SUAS Group, sesterská skupina Sokolovské uhelné, chce na začátku příštího roku začít stavět...

Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...

Spor o vodu na Klínovci graduje. Ústavní soud se zastal Božího Daru

Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své...

Policistou i v civilu. Dopravák cestou na nákup načapal hříšníka za volantem

Že se služba u policie neomezuje pouze na hodiny strávené v uniformě, ukázal dopravák krajského ředitelství Milan Kovářík. Při cestě na nákup do Sokolova si všiml řidiče, o němž byl přesvědčený, že...

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

V Chebu by se měla v polovině příštího roku otevřít zubní klinika, o dalších Karlovarský kraj se soukromými společnostmi jedná. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis. Podle něj je v současné době v...

2. září 2025  8:53

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

1. září 2025  17:25

Josef März končí na postu primáře chirurgie karlovarské nemocnice

Dlouholetý primář chirurgického oddělení Karlovarské krajské nemocnice a její někdejší ředitel končí na postu primáře. Vedení nemocnice o tom informovalo na sociálních sítích. Novým primářem se od...

1. září 2025

Ujíždějící motorkář boural na výjezdu z kruháče, po svých daleko neutekl

S lehkými zraněními skončil v nemocnici dvaačtyřicetiletý motorkář, který se v Mariánských Lázních pokoušel ujet policejní hlídce. Při výjezdu z kruhové křižovatky nezvládl řízení a havaroval, jeho...

1. září 2025  11:28

Dvě eura za den vězení. Odškodnění pro „kopečkáře“ je směšně nízké, míní advokát

Více než pětatřicet let po sametové revoluci se Český stát stále po všech stránkách nevypořádal s oběťmi železné opony. Lidé, kteří byli za totality při cestě přes hranice zadrženi a bez soudu...

1. září 2025  9:30

Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské...

31. srpna 2025  9:15

Pondělní návrat dětí do školy budou komplikovat uzavírky na silnicích

Silničáři přes prázdniny sice opravili řadu silnic, ale řidiči musejí i nadále počítat s omezeními a uzavírkami, které budou v Plzeňském a Karlovarském kraji komplikovat pondělní návraty dětí do...

31. srpna 2025  8:33

Pastelkovné v mnoha formách. Od kufříků pro děti po peníze pro školu

Statisíce korun poskytují každoročně některá města v Karlovarském kraji na podporu prvňáčků. Peníze však nemíří přímo ke školákům nebo jejich rodičům. Radnice je předávají základním školám, které za...

30. srpna 2025  8:45

Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti

Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...

29. srpna 2025  12:30

Spor o vodu na Klínovci graduje. Ústavní soud se zastal Božího Daru

Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své...

29. srpna 2025  9:38

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

V Česku je nedostatek kameniva, řada obcí se ale staví proti rozšíření těžby

V Česku je nedostatek kameniva pro stavbu důležitých silnic a dálnic. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto plánuje zapsat nové lokality mezi takzvaná strategicky významná ložiska stavebního kamene a...

28. srpna 2025  13:25

Opilý řidič utekl od nehody, při které srazil a vážně zranil motorkáře

Pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci vyšetřují karlovarští kriminalisté středeční dopravní nehodu osobního vozu a motorky. Ke kolizi došlo na křižovatce...

28. srpna 2025  8:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.