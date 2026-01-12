Magnetická rezonance i nové heliporty. Krajské zdravotnictví čeká rok investic

Jitka Dolanská
  9:41
Lékaři v Karlovarské krajské nemocnici letos budou pracovat s novými přístroji. Kraj uvolnil na jejich nákup 70 milionů korun, a to formou příplatku mimo základní kapitál. Nemocnice už dostala kladné stanovisko přístrojové komise. To je podmínkou pro to, aby zákroky a výkony na přístrojích proplácely zdravotní pojišťovny
Nemocnice v Karlových Varech získá angiolinku. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Karlovarská krajská nemocnice by měla zakoupit dva nové diagnostické přístroje pro gastroenterologii za přibližně 16 a 22 milionů. Kardiologie by měla za zhruba 30 milionů korun získat angiolinku, tedy přístroj pro diagnostiku a léčbu cévních onemocnění. Výsledné ceny ale budou záležet na výsledku výběrových řízení,“ uvedl hejtman Petr Kubis s tím, že se plánuje rozšíření přístrojového vybavení.

V pelhřimovské nemocnici byla do provozu slavnostně uvedena nová magnetická rezonance. Přístroj v tomto zdravotnickém zařízení dosud chyběl.

Krajská nemocnice, která provozuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, plánuje rozšíření přístrojového vybavení i v chebské nemocnici.

„Do Chebu by měla přijít nová magnetická rezonance, která je zatím pouze v Karlových Varech a v Sokolově. Máme připravenou studii, která nám říká, kde je možné prostor pro nové pracoviště vybudovat, a teď se vrhneme na projektovou dokumentaci. Cheb by měl získat i nový mamograf,“ uvedl Kubis.

Přístroj na diagnostiku nádorů prsu je zatím jen v Karlových Varech a Sokolově. Přitom na základě statistických dat je zřejmé, že v prevenci rakoviny prsu za zbytkem republiky region citelně zaostává.

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Kraj zároveň plánuje postavit síť urgentních příjmů. „V Karlových Varech vzniká urgent prvního typu, kde se řeší nejzávažnější život ohrožující stavy. Je zde i nový moderní heliport. V současné době se pracuje na urgentu v Sokolově. Hotovo by mělo být na podzim roku 2026,“ naznačil hejtman.

Kraj chystá rovněž veřejnou zakázku na urgent v Chebu. Jak v Sokolově, tak v Chebu doplní tato pracoviště nové heliporty. „V Sokolově chceme vybudovat moderní certifikovaný heliport se všemi naváděcími světly a podobně, v Chebu připravujeme takzvané místo pro přistání. Máme vytipované místo v areálu nemocnice, přímo vedle připravovaného urgentu,“ řekl Kubis s tím, že dosavadní heliport je v areálu hasičského záchranného sboru.

Přístroje za 58 milionů pomůžou pacientům na karlovarské kardiologii

„Takzvané náletové studie, které jsme nechali zpracovat, však ukázaly, že vhodnějším místem z hlediska transportu pacienta bude právě nově vybraná lokalita,“ dodal Kubis.

Magnetická rezonance i nové heliporty. Krajské zdravotnictví čeká rok investic

