Vyšetřování lékaře potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva. „Případem se zabýváme na základě oznámení jedné z jeho pacientek,“ řekl s tím, že policie zatím nezahájila úkony trestního řízení. „Případ prověřujeme,“ dodal mluvčí.
Potvrdil však, že policie lékaři zabavila mobilní telefon, na který údajně natáčel své bizarní vyšetřovací praktiky. Jestli policisté objevili nějaké usvědčující záznamy, ovšem Kopřiva nekomentoval.
Vyjádření České lékařské komory, na kterou se pacientka rovněž obrátila, se zjistit nepodařilo.
Jak napsal Deník.cz, pětatřicetiletá žena z Chebska si stěžovala, že ji lékař vyšetřoval zcela nahou a neúměrně dlouho. Navíc má za to, že si vše natáčel na mobil.
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„Špatně spím a cítím se zneužitá a podvedená člověkem, kterému jsem důvěřovala a u kterého jsem se měla cítit bezpečně,“ uvedla žena, která po nepříjemné zkušenosti kvapně opustila ordinaci.
„Jestli jsou další ženy, kterým se něco podobného stalo, doufám, že ztratí případné obavy a přihlásí se. Neumím si představit, že má podobnou zkušenost třeba patnáctiletá dívka,“ svěřila se maminka čtyřleté dcery.
Podobné zkušenosti mají i jiné pacientky. V internetových hodnoceních ordinace je možné najít například tento text: „Z ordinace odcházím vždy vystresovaná, zvlášť kvůli vyšetřování, kdy jsem zcela obnažená, nejen od pasu dolů. A ještě mne vyšetřuje zcela zvláštně, nebudu se vyjadřovat přesněji, většina ví. To mi nepřijde správné a proto k němu sama již nepůjdu. Jitka.“
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„Mám stejnou zkušenost,“ popisuje vyšetření vkleče na čtyřech s prohnutými zády další pacientka. V diskuzích ale našel lékař i zastání. „Já nic podobného nezažila. Nikdy žádné nestandardní chování. Profesionální vystupování,“ píše jedna z pacientek. Další dodává, že k tomuto lékaři chodí už dlouho a podle ní je to nejlepší odborník s dobrým přístupem.
Podle informací redakce iDNES.cz byl lékař v souvislosti s podobnými případy v minulosti už vyšetřován. Tehdy se ale pochybení prokázat nepodařilo a policie věc odložila.