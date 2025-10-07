Karlovarská nemocnice začíná s nápravou chyb, prověří i možný trestný čin

Rada kraje zároveň doporučila, aby po dobu posuzování nebyli v manažerských pozicích nemocnice lidé, kteří ji v té době vedli.
„Obdrželi jsme přehlednou tabulku, kde jsou v jednotlivých částech auditu navržená opatření k nápravě, kdo je za jejich plnění odpovědný a kdy by mělo být hotovo. Je důležité říct, že v tuto chvíli se na nápravě už pracuje. My jsme dnes přijali usnesení, že chceme průběžnou zprávu do 15. ledna, abychom věděli, nakolik jsou opatření naplňována. Navíc se obrátíme na společnost, která audit vyhotovila, aby zhodnotila, zda jsou navrhovaná opatření správně a dostatečně nastavená,“ řekl v pondělí náměstek hejtmanky Petr Kubis.
Připomněl, že zároveň kraj nechává posoudit auditem zjištěné skutečnosti, zda některé už nespadají do kategorie trestných činů při nakládání s cizím majetkem.
„Na výsledky zatím čekáme, ale myslím si, že první výstupy právního posouzení bychom mohli očekávat v nejbližších dnech. Pak budeme zvažovat další postup,“ sdělil Kubis.
Podle jeho slov je smyslem nápravných kroků nastavit systém tak, aby nemocnice byla ekonomicky v pořádku a aby Karlovarský kraj nemusel do budoucna zařízení tolik dotovat. Doplnil, že problémy se týkají zejména procesních postupů v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu.
„Je třeba nastavit takový systém veřejných zakázek, aby se transparentně soutěžilo. Jde zejména o léky, zdravotnické materiály, potraviny a podobně. Další věc, na kterou je potřeba si do budoucna dát pozor, je zveřejňování smluv. Ve vzorku, který audit posuzoval, nebyla část smluv vůbec zveřejněna v registru. Tím pádem byly ty smlouvy neplatné,“ upozornil.
Chyběla rovněž analýza nákupu tří soukromých ambulancí krajskou nemocnicí. Jde o ambulanci onkologickou, praktickou a chirurgickou.
„Z našeho pohledu jsou největší pochybnosti u té chirurgické. My dodnes nevíme, zda na ni byl znalecký posudek, z čeho vlastně vzešla ta cena, kterou nemocnice zaplatila,“ uvedla hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová.
Podobných přešlapů podle jejího vyjádření audit odhalil větší množství. Například to, že nemocnice uzavírala smlouvy se společnostmi, o nichž se vědělo, že se nesmí účastnit veřejných zakázek. Problémy byly ve skladovém hospodářství, ale třeba i v systému odměňování zaměstnanců.
„O prověření hospodaření krajské nemocnice v letech 2023 a 2024 rozhodlo na můj popud vedení kraje, které následně pověřilo tehdejší ředitelku nemocnice Nelu Kvačkovou, aby audit zadala,“ odmítl Petr Kubis názor, že za prověrkou hospodaření, kterou zpracovala společnost Deloitte, stojí od začátku pouze bývalá ředitelka Kvačková.
Ta při nástupu do funkce avizovala, že se chystá nemocnici ozdravět a že začne z gruntu. Svými kroky však vyvolala tak velkou vlnu odporu zaměstnanců nemocnice, že ji kraj po třech měsících z funkce odvolal. Na postu generálního ředitele ji nahradil Jiří Štefan.
Také období, kdy Nela Kvačková nemocnici vedla, prověřuje auditorská společnost. Jakmile budou výsledky k dispozici, vedení kraje s nimi zastupitele seznámí.