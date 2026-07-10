Čtyři tisíce zachráněných. Aplikace Záchranka bude v nouzi pomáhat dál

„Aplikace Záchranka je jedinečná služba, která využívá vlastnosti mobilních telefonů pro předávání informací o volajícím na tísňovou linku. Nabízí jednoduchý postup pro přivolání první pomoci i řadu dalších funkcí, například varování pro dané území, lokátor, Patron a další,“ uvedl hejtman kraje Petr Kubis.
Ty podle něj mohou pomoci ve svízelné situaci, ale třeba i zachránit život přivoláním záchranářů přímo uživatelem nebo člověkem, se kterým sdílí polohu. „Protože si na aplikaci lidé zvykli a využívají ji, rozhodli jsme se ve spolupráci pokračovat,“ řekl Kubis.
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Aplikace záchranky má u hranic problém, německé sítě neznají číslo 155
Aplikace je jedinečná propojením se Zdravotnickou záchrannou službou, napojením na všech čtrnáct krajských zdravotnických operačních středisek, sedm oblastí Horské služby ČR a Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže.
Novinkou je Informační modul Karlovarského kraje, který zobrazí důležité krajské informace a krizová sdělení uživatelům na území regionu. „Hlavní přínos vidím v rychlé, cílené a důvěryhodné komunikaci kraje s obyvateli a návštěvníky regionu,“ doplnil hejtman.
Aplikace umožňuje například lokalizaci, identifikaci a klasifikaci volajícího na tísňovou linku. Nabízí řešení pro lidi se zdravotními handicapy, funkci pro varování obyvatel, mapu defibrilátorů i informace o lékařských pohotovostech a lékárnách včetně navigace. Výhodou je i modul pro pohyb v horském terénu ve spolupráci s Horskou službou ČR