Z nemocnice bude poliklinika, projekt na přeshraniční péči je tak reálnější

Nemocnice v Selbu, s níž město Aš počítá v přeshraničním projektu o zdravotní péči, se změní na polikliniku. To by mohlo přispět k rychlejšímu prosazení plánu na vybudování lékařského ambulantního centra podle modelu Gmünd - České Velenice, o který obě radnice už druhým rokem usilují. Uvedl to na setkání v Aši selbský starosta Ulrich Pötzsch.