Cílem upravení provozní doby je zjistit, jaké je skutečné využití záchytky a nakolik omezený provoz uleví městu Sokolov, kde funguje jediné zařízení tohoto typu v kraji. Sokolovští si totiž opakovaně stěžují, že část klientů záchytné stanice ve městě zůstává, i když byli přivezeni z jiných měst nebo obcí. Často jde o lidi bez domova, kteří za službu nezaplatí.
„Máme k dispozici analýzu za období letních prázdnin. Sokolov se raduje, ale například urgentní příjem v Karlovarské krajské nemocnici zaznamenal údajně větší zatížení,“ řekl hejtman Petr Kubis s tím, že z hlediska objektivity je nutné fungování záchytné stanice posuzovat za delší časové období.
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Nicméně už nyní analýza ukazuje, že na omezení provozu záchytky mají oslovení respondenti výrazně rozdílné názory. Ty do značné míry odpovídají jejich roli v systému a skutečné míře zátěže, jež na ně během omezeného provozu přešla.
Například krajští policisté v novince nevidí žádný přínos a uvádějí, že zcela narušila dosavadní funkční postupy a vytvořila situace bez jasného a jednotného řešení. „Je nutné zajistit provoz PAZS v režimu 24/7. Ideální je rozšíření služeb i na osoby pod vlivem omamných a psychotropních látek,“ navrhují policisté.
Naopak Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (ZZS), která záchytku provozuje na své výjezdové základně v Sokolově, hodnotí současné nastavení jako spíše vhodné, protože sama PAZS využívá jen výjimečně a omezení provozu podle jejího vyjádření přineslo především snížení personálních nákladů spojených s provozem stanice a uvolnění prostor pro další rozvoj ZZS. Současně však připouští, že v některých případech musí výjezdové skupiny hledat pro intoxikované jiné umístění.
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Výrazně negativní dopad zmiňuje Nemocnice Karlovy Vary, významnou provozní a personální zátěž uvádí i Nemocnice Sokolov. Naopak Cheb a Ostrov vykazují mírnější či nedoložený dopad.
„Chirurgická oddělení ani ambulance nemohou suplovat roli záchytky. Pokud není v provozu PAZS, mělo by být jasně stanoveno, kam tyto pacienty směřovat, aby nemuseli trávit zbytečně dlouhou dobu na urgentním příjmu, když z medicínského hlediska je ohrožení či selhání životních funkcí vyloučeno,“ konstatují zdravotníci.
U městských policií převažuje požadavek na zachování nebo obnovení dostupnosti PAZS, zejména kvůli tomu, že omezený provoz prodlužuje dobu, po kterou musí hlídky řešit opilé lidi. Ne všechny městské policie ale zkušební provoz hodnotí negativně. Například strážníci v Sokolově uvádějí, že časová náročnost se nezvýšila, k omezení dalších úkolů nedocházelo a změna se pozitivně promítla do veřejného pořádku.
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Také Městská policie Karlovy Vary během sledovaného období nezaznamenala zásadní problém. Upozorňuje však, že při prodloužení režimu a případném nárůstu počtu intoxikovaných by se problémy mohly výrazněji projevit.
„Z hlediska celého systému proto dotazníkové šetření nepodporuje jednoduchý závěr, že zkušební provoz do 31. srpna byl buď jednoznačně úspěšný, nebo jednoznačně neúspěšný. Zásadním společným tématem negativních odpovědí není samotný počet intoxikovaných osob, který se podle některých aktérů významně nezvýšil, ale absence jednoznačného místa a postupu pro jejich bezpečné umístění po akutním zdravotnickém vyšetření, uvedla autorka studie a krajská protidrogová koordinátorka Martina Valentová.
Výsledky podle ní současně ukazují, že zkušební období bylo příliš krátké a lokálně nerovnoměrné na to, aby samo o sobě umožnilo spolehlivě posoudit dlouhodobou udržitelnost tohoto režimu. „Možné výraznější dopady by mohly nastat v zimních měsících nebo při dlouhodobějším trvání omezení,“ doplnila.
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Při rozhodování o budoucím nastavení služby je podle ní klíčové rozlišovat mezi objemem událostí a náročností jejich řešení. Varuje také, že lokální úspora kapacity záchytky může být spojena s vyšší spotřebou kapacity jiných subjektů. Další hodnocení by podle Valentové mělo sledovat celý proces řešení případu, nikoli pouze počet přijetí na PAZS.
Náklady na provoz záchytné stanice byly loni bezmála deset milionů korun, za přenocování klient zaplatí 3 400 korun. Podle zdravotnických záchranářů je ale vymahatelnost pohledávek dlouhodobě nízká, pohybuje se mezi 24 a 30 procenty. Chod PAZS není placen z veřejného zdravotního pojištění, dotuje jej kraj.