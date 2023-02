Nápad na propojení lázeňství s péčí o duši ve mně zrál roky, říká psychiatr

Jak se z vašeho pohledu vyvíjí psychiatrie v regionu?

V tuto chvíli optimisticky. Před několika lety jsme se rozhodli, že začneme něco dělat. Doposud se hodně mluvilo, spřádaly se plány a vize, ale každodennost je jiná. Já mám například ordinaci do dvanácti, ale ještě v tu chvíli jsou v čekárně lidé, kteří potřebují pomoc. Nával pacientů je veliký. Za poslední tři roky se jejich počet zvýšil zhruba trojnásobně.

Aby byla léčba smysluplná, bylo potřeba rozšířit působení mimo Karlovy Vary do Sokolova a do Františkových Lázní. Jezdí k nám lidé z širokého okolí i z okolních krajů. A díky tomu, že máme víc ordinací, můžeme se jim věnovat ne až za měsíc, ale třeba i do dvou dnů.