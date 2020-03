Kvůli počasí je závod na historických lyžích v ohrožení. Nemusí být sníh

V dobovém oblečení a starých ski by se závodníci tentokrát měli vydat na trať v Perninku, který kdysi dávno hostil první ročník akce.



„Když závod vznikl, měly jej na střídačku hostit Pernink a Abertamy. Nyní se do Perninku po letech vrací. Zatím počítáme s tím, že se uskuteční na devadesát procent, definitivně rozhodneme v pondělí. Uvidíme, co se sněhem udělá víkend,“ uvedl Zdeněk Lakatoš, manažer společnosti Müller Production, který s organizací řadu let pomáhá.

Podle něj bude letošní závod v podobném formátu, jako v minulých letech v sousedních Abertamech. „Pravděpodobně se pojede uvnitř kruhu perninského kolečka, kde je více sněhu a hlavně tam nejsou kameny, ale tráva. Trať bude o trochu kratší, ovál bude mít asi 700 metrů,“ popsal.



Pořadatelům, kterými jsou LK Pernink, LK Abertamy a obec Pernink, se už přihlásilo přes dvě desítky družstev. Kromě těch českých se závodu pravidelně účastní i lyžníci z druhé strany hranice.

„Obeslali jsme stejná družstva, která závodila i vloni. Na každý ročník dorazila i ta ze Schwarzenbergu a Oberwiesenthalu, takže věřím, že přijedou i tentokrát,“ uvedl Zdeněk Lakatoš.

Novinkou letošního ročníku navíc bude závod ve skoku na lyžích. „Skoky na lyžích ke Krušným horám patřily a v Perninku vydržel skokanský můstek nejdéle. Je tam také dost lidí, kteří dříve skákali. Klukům je dnes 55 a říkali, že by to byla legrace a že by to zkusili,“ přiblížil Zdeněk Lakatoš. Do štafetového závodu se v minulosti coby lyžník zapojil i on sám. Letos si to pravděpodobně zopakuje.

Jak se závodilo na starých běžkách v Abertamech