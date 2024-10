Miliony do Kynšperku nepřitečou, stavbu větrníků zastupitelé odmítli

Z celkem čtrnácti přítomných zastupitelů proti větrníkům hlasovalo dvanáct, dva se zdrželi.

V souvislosti s plánovanou stavbou elektráren v Kynšperku proběhlo současně s volbami do zastupitelstva kraje rovněž místní referendum. K urnám zamířilo 1272 lidí, což je 34,35 procenta voličů. A to je málo. Podle zákona by muselo přijít nejméně 35 procent obyvatel s oprávněním volit.

Nicméně téměř tři čtvrtiny z těch, co k referendu přišli, se vyjádřili jednoznačně. Větrníky nechtějí. I to bylo nakonec důvodem, proč se zastupitelé rozhodli respektovat vůli většiny těch, kteří přišli. A to navzdory tomu, že výsledky referenda nebyly kvůli nedostatečné účasti platné a ani závazné.

Větrníky se staly ve městě třaskavým tématem. Svědčí o tom skutečnost, že hlasování doprovodilo i trestní oznámení. V den voleb totiž zmizel z plotu soukromého domu banner spolku Pro přírodu, který obyvatele k účasti na místním referendu vyzýval.

Podle zjištění redakce plakát odstranily členky komise z volební místnosti v základní škole v ulici J. A. Komenského. Natočily je při tom bezpečnostní kamery. Banner sejmuly údajně proto, že byl příliš blízko volební místnosti. Jenže podle odborníků se na místní referendum vztahují jiná pravidla než na volby a plakát měl na svém místě zůstat.

„Přímo při odchodu z volební místnosti jsem potkal členku volební komise, která se vracela zvenku a nesla v ruce náš banner. Prý ho sundala ze soukromého plotu u základní školy. A když jsem se ptal proč, tak že prý odporuje volebnímu zákonu. Chtěl jsem ji upozornit, že náš banner vyzýval k účasti v místním referendu a vztahuje se na něj zákon o místním referendu, nikoli zákon o volbách. Odmítla se mnou diskutovat. Takže jsem chvíli přemýšlel, co s tím, a posléze jsem došel na policii a podal oznámení kvůli krádeži banneru,“ řekl Michal Škaloud ze spolku Pro přírodu, který vyhlášení referenda inicioval.

Ten také krátce po rozhodnutí zastupitelů doplnil, že podle informací, které dostal v den jednání zastupitelstva od Policie ČR, případ stále není uzavřený.