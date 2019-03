Část karlovarské MHD se přesune na koleje, vlaky nově zastaví u KV Areny

Dohodli se na tom představitelé města se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Vybírali jsme ze dvou variant umístění zastávky,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík.

Přímo na místě posuzovali situaci jak zástupci města, tak SŽDC v prosinci loňského roku. Jako ideální se podle náměstka ukázala možnost, kdy zastávka vznikne za halou pro míčové sporty.

„Alternativou bylo umístit ji za Centrum zdraví a bezpečí. Tam by ale lidé museli přecházet koleje,“ vysvětlil Bursík. „Konečné jednání o umístění zastávky je na plánu 21. března,“ doplnil Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Správa se společně s radnicí rovněž přiklání k variantě umístit zastávku blíž k míčové hale. „Cestující tam nebudou muset složitě přecházet železniční přejezd,“ podotkl mluvčí.

Správci kolejí předpokládají, že by nová stanice mohla vzniknout do prosince příštího roku. „V současné době připravujeme dodatek ke smlouvě o dílo, v němž jsou jednotlivé dílčí etapy posunuté z důvodu dosavadního nevybrání vhodného umístění zastávky,“ řekl Illiaš.

Město nebude nová zastávka stát ani korunu

Do 19. dubna tak SŽDC vypracuje dokument pro vydání společného povolení včetně hodnocení ekonomické efektivity a souhrnného rozpočtu.

„Do 19. července pak bude hotový čistopis dokumentace pro vydání společného povolení, třetí etapa pak počítá s kompletním majetkovým vypořádáním,“ popsal mluvčí SŽDC.

Město nebude podle Petra Bursíka nová zastávka stát ani korunu. „Stavba bude v režii SŽDC. Předpokládaná cena je přibližně 35 milionů korun,“ potvrdil náměstek primátorky.

Zastávka u KV Areny je podle něj pilotním projektem v rámci lokotramvajové dopravy v Karlových Varech. Autory koncepční studie nových železničních zastávek v Karlových Varech, která vznikla v roce 2017, je sdružení architektů Patrik Kotas, Lucie Krotilová a Václav Juppa.

Do roku 2027 by podle jejich návrhu mělo v Karlových Varech vzniknout až patnáct nových železničních stanic. Smělejší část plánu pak počítá s dalším přemostěním Ohře určeným výhradně pro vlaky. Most by měl podle projektu vyrůst v okolí Meandru Ohře a uzavřel by tím železniční okruh kolem lázeňského města. Už v době vzniku studie tehdejší představitelé města naznačili, že by se do projektu měl zapojit i kraj.

V Karlových Varech je v současné době sedm vlakových zastávek. Autoři studie počítají vedle vzniku nových s tím, že by pro městskou a příměstskou kolejovou dopravu využili i některých stávajících. Například Karlovy Vary – Dvory či Březová.

„V podstatě se jedná o takzvaný prvek integrace železniční vlakové dopravy do systému karlovarské městské hromadné dopravy,“ vysvětlili ve studii její autoři. Jimi navržený projekt počítá se dvěma trasami, obě by využívaly stávající kolejový svršek. Zásadní novinkou projektu je tak zmiňovaný most přes Ohři.