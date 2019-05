Přátelé ze skříně a Vernisáž. Chebské divadlo čeká dvojitá premiéra

Podle režiséra Jiřího Bábka jsou to dvě absurdní vtipné démonologické studie lidského chování.

„Postavy v obou hrách jsou k smíchu, ale jsou to zároveň lidé, kteří mohou být velmi nebezpeční. Diváci by se určitě měli přijít podívat i proto, že Přátelé ze skříně Gabora Rassova jsou v České republice uváděni na profesionální scéně úplně poprvé a Vernisáž Václava Havla je neopomenutelnou součástí naší dramatické literatury,” dodal režisér.

Přátelé ze skříně, které napsal francouzský dramatik Gabor Rassov, jsou poměrně čerstvou novinkou, vydáni byli v roce 2010.

„Autor si pohrává s myšlenkou, jaké by to bylo, kdyby si běžný manželský pár mohl v katalogu vybrat a zakoupit přátele, které by pak choval doma ve skříni a vytahoval je pokaždé, kdy by pocítil potřebu společenského kontaktu či zábavy,” vysvětlila dramaturgyně Martina Pokorná.

Po přestávce bude k vidění nové nastudování Vernisáže, dnes už klasické aktovky Václava Havla z roku 1975, v níž snobští manželé hostí svého přítele, disidenta Bedřicha, aby mu ukázali, jak by mohl žít, kdyby se jen trochu víc snažil.

Kombinace obou titulů nebyla zvolena náhodou. „Přestože dobu jejich vzniku dělí více než 40 let a přestože jedna se odehrává v blízké budoucnosti a druhá v minulosti, obě hry svědčí o tom, že určité principy a lidské vlastnosti se nemění. Ztráta schopnosti pěstovat přátelské vztahy jako daň za odlidštěnost, blahobyt a komercionalizaci doby není jen výsadou posledních let,” dodala Pokorná.

Obě hry spojuje také žánr absurdní komedie, který slibuje inteligentní, hořkosladký humor.

„V každé z těch dvou her je nějaký konzumní manželský pár, který neustále řeší, co si o něm lidé myslí. V obou hrách je přítomná jakási lidská obludnost, která se prodere z postav ven ve chvíli, kdy k tomu dostane příležitost,” uvedla herečka Pavla Janiššová, která se objeví v obou hrách jako součást ústředního manželského páru.

Protože se jedná hned o dvojnásobnou premiéru a v obou inscenacích si zahrají ti samí herci, zkoušení bylo časově velmi náročné.

„Nazkoušet dvě hry je jako zkoušet ve dvou divadlech zároveň. Hodně času jsme věnovali samotnému čtení obou textů, rozebírali jsme si všechny možné psychologické motivy postav a co všechno se skrývá pod jednotlivými replikami,” popsala Janiššová.

„Na zkoušení jsme se ale velmi těšili, vše probíhalo ve velmi přátelské a pohodové atmosféře a věříme, že se to podepíše i na výsledku. Diváci se mají na co těšit,” doplnil Petr Németh, který na jevišti představí jednoho zakoupeného přítele ze skříně i Bedřicha z Vernisáže.

V Přátelích ze skříně diváci na scéně uvidí kromě Pavly Janiššové a Petra Németha také Davida Beneše a Vladimíru Vítovou. Ve Vernisáži si pak zahrají pouze první tři jmenovaní. Režie se ujal Jiří Bábek, který v chebském divadle v uplynulé sezoně nazkoušel divácký hit, muzikál Miluju tě, ale… Výtvarné pojetí si na starost vzala scénografka Ľubica Bábek-Melcerová.

Po dvojici premiér bude nová inscenace v chebském studiu d k vidění ještě ve čtvrtek 23. a ve středu 29. května, v sobotu 1. a v pátek 21. června, a to vždy od 19 hodin.