Vysoká škola vyjde vstříc sportovcům, dá jim individuální plán i kouče

„Snahou chebské části Fakulty ekonomické Západočeské univerzity je vytvoření takových podmínek, aby bylo možné skloubit sportovní kariéru s plnohodnotným vysokoškolským studiem,“ nastínila Miluše Bartoňková, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání fakulty.

K nápadu ji přivedla zkušenost z rodiny, kdy se mladý hokejista rozhodoval mezi studiem a sportem. Nakonec dal přednost sportu a odcestoval hrát do USA. Později tam začal i studovat.

„Jedná se především o nastavení individuálního vzdělávacího plánu, který respektuje nutnost kvalitních tréninků a možnost účastnit se sportovních soutěží. Je to vlastně jakési přizpůsobení rozvrhu a termínů zkoušek tak, aby sportovci nenaráželi na časovou kolizi výuky a tréninků,“ vysvětlila Bartoňková.

Podle jejích slov navíc fakulta nabízí studentům pomoc takzvaného vzdělávacího kouče.

„Ten průběžně monitoruje potřeby studentů, sleduje jejich studijní zapojení, diskutuje s nimi nad problematikou jednotlivých předmětů, navrhuje témata, která je potřeba probrat nad rámec běžné výuky. Vzdělávací kouč vše řeší v průběhu semestru tak, aby studium bylo efektivní od samého počátku, mělo hladký průběh a směřovalo ke kvalitním výsledkům ve zkouškovém období,“ konstatovala Bartoňková.

Doplnila, že sportovně zaměření studenti mohou navíc získat stipendium za reprezentaci a to až 5 tisíc korun měsíčně, a třeba i prospěchové stipendium, které je 2 tisíce korun za měsíc.

Nabídka se stále zlepšuje

„Strategií rozvoje chebské části Fakulty ekonomické je nabídnout další nadstandardní služby studentům, které nás diferencují od ostatních vysokých škol v České republice. I přesto, že vysokoškolsky vzděláváme v Karlovarském kraji téměř 30 let, snažíme se neustále reagovat na požadavky mladé generace a modernizovat naši nabídku včetně doplňkových služeb,“ říká děkanka Michaela Krechovská.

Sportovcům nabízí fakulta bakalářský studijní program Management obchodních činností.

„Absolventem je vysokoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným a odborným vzděláním potřebným pro výkon manažerských a ekonomických funkcí na nižší a střední úrovni řízení, který se orientuje v základních otázkách tržní ekonomiky. Přihlášky ke studiu je nutné doručit do konce března,“ upozornila Bartoňková.

Sportovní kluby v kraji tuto možnost vítají. Každoročně se potýkají s odlivem nadějí, které po maturitě odcházejí studovat do vnitrozemí.

„Aktivitu jediné veřejné vysoké školy v kraji velmi vítám. Mnoho mladých odchází za studiem jinam a tohle by byla příležitost některé z nich tady udržet. Navíc to vidím jako šanci získat mladé sportovce z jiných regionů,“ uvedl předseda spolku HC Stadion Cheb Ilja Horník.

Baník i Energii novinka potěšila

Jako výhodnou vidí nabídku Tomáš Provazník, výkonný ředitel FK Baník Sokolov.

„Hráči, kteří chtějí studovat, v současnosti odcházejí mimo region. Co se týče Baníku Sokolov, máme tu skupinu mladých, kteří budou letos maturovat. Probereme to s nimi, zda by bakalářské studium se sportovně manažerským zaměřením pro ně bylo téma. Pro nás by to bylo určitě výhodné, znamenalo by to, že si udržíme sportovce, kteří chtějí sport dělat a zároveň mají potenciál dál se vzdělávat,“ řekl Provazník.

Skloubit studium s vrcholovým sportem je důležité i pro management HC Energie Karlovy Vary. „Jako hlavní trenér mládeže našeho klubu tu možnost obrovsky vítám. Individuální studijní plán, vzdělávací kouč a mimořádné stipendium, to jsou atraktivní pobídky pro mladé sportovce, kteří tak mohou snáz spojit vrcholový sport a studium,“ konstatoval Jiří Ryžuk, hlavní trenér mládeže HC Energie Karlovy Vary.

Zkušenost s problematickým spojením vysokoškolských studií a sportu má i tamní vzdělávací poradce Vladimír Šik.

„Syn musel kvůli vysoké škole dojíždět do Plzně, což bylo časově náročné a vše ostatní odsunulo na druhou kolej. Nabídka, se kterou chebská fakulta přichází, je exkluzivní a navíc otevírá dveře k univerziádě. V současné době je to velmi zajímavá záležitost, kdy se pořádají hokejové zápasy přímo mezi univerzitami. To je další plus, které s sebou ten systém nese,“ dodal Vladimír Šik.