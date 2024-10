Vodáci po dobré sezoně zamykali Ohři, obavy o splavnost řeky trvají

„Hlavně teplý srpen přispěl k tomu, že si řada lidí na několik dní dopřála druhou dovolenou právě na vodě,“ konstatoval Pražák. Právě srpen přitom podle jeho zkušeností nebývá pro vodáky až tak atraktivní.

Co ale Miloslav Pražák pozoruje už několik let, je trend zkracování pobytů na vodě. „Lidé trochu zpohodlněli a nechtějí už moc týden trávit pod stanem. I ti, kteří se rozhodnou pro dvou až třídenní putování po řece, totiž často dávají přednost ubytování v penzionech či hotelích,“ doplnil majitel půjčovny lodí.

Zamykání Ohře tradičně láká ty skutečně skalní vodáky. Z Kynšperka, kde si dali dostaveníčko, odjela do Sokolova přibližně desítka lodí. A jejich posádky nebyly pouze místní. Jako první se na cestu vydal starší manželský pár z Kněževsi.

Naopak mezi posledními spustila loď na vodu Ivana, které ve skautské komunitě nikdo neřekne jinak než Kopretina, se synem Petrem přezdívaným Čutora. Rodinná posádka dorazila z Bíliny. „Ohři jezdíme poměrně pravidelně. Odemykání a zamykání vždy, občas pak i mimo,“ prozradila Kopretina. Ohře má zvláštní kouzlo zejména pro její dva syny. „Právě na Ohři totiž oba absolvovali první vandr s loděmi,“ vysvětlila.

Právě pro takové nadšence chtějí lidé, kteří se okolo vodáctví pohybují, zachovat splavnost Ohře po většinu její délky. Teď ale hrozí, že si vodáci budou muset dát na pár let pauzu. Zatím stále je totiž ve hře projekt výstavby vodní elektrárny v Dubině.

„Chceme uhájit splavnost řeky do Klášterce,“ potvrdil Miloslav Pražák. Asociace vodní turistiky a sportu, která s výstavbou vodní elektrárny dlouhodobě nesouhlasí, nyní čeká na rozhodnutí stavebního úřadu v Karlových Varech. „Kdyby rozhodl ve prospěch výstavby, znamenalo by to uzávěru řeky minimálně na dva roky,“ neskrývá obavy Miloslav Pražák.

Spojence v tomto ohledu našli vodáci i v rybářích. Ti poukazují mimo jiné na fakt, že by výstavba elektrárny znamenala potenciální riziko při migraci ryb. Oproti tomu Povodí Ohře jako správce toku proti výstavbě malé vodní elektrárny nic nenamítá.