Podnikatele trápí nedostatek zaměstnanců, pomoci chce komora i radnice

„S tím, jak v rámci druhé etapy průmyslového parku vznikají další provozy, přicházejí i určité provozní problémy,“ potvrdil Jiří Strádal, jednatel HF-Czechforge. „Některé autobusy jezdí přeplněné a pozdě, takže část firem bojuje s pozdními příchody zaměstnanců,“ vysvětlil.

Podle Strádala je problémem také kapacita dešťové kanalizace, která je na hraně.

„Určitým rizikem pro infrastrukturu průmyslové zóny do budoucna mohou být i nové požadavky související s rozvojem elektromobility. Například nabíjecí stanice budou potřebovat značnou část kapacit elektrické energie.

Posílení spojů MHD i stavba cyklostezky

„Je dobrou zprávou, že vedení města Chebu o těchto problémech ví a může pomoci s jejich řešením. Rovněž vítám, že radnice zadala aktualizaci studie dopadů průmyslových zón na město,“ řekl Strádal.

Starosta Jan Vrba potvrdil, že většina témat není pro město novinkou. „Pokud je řešení v naší kompetenci, snažíme se o nápravu. To se týká i dopravní situace. Chceme upravit jízdní řády, případně posílit spoje. Je ale otázkou do diskuze, zda se na řešení budou chtít podílet i firmy. Dopravní situaci by mohla ulevit i stavba cyklostezky k průmyslové zóně,“ podotkl starosta.

Podnikatele na setkání seznámil také s investicemi, které město na následující měsíce připravuje. Ať už jde dostavbu lávky na Švédský vrch, rekonstrukci Amerického mostu, se kterou město počítá příští rok, či prověření možnosti přechodu přes řeku Ohři v místě Ottova jezu.

Setkání, organizovaného Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, se zúčastnili také zástupci krajských poboček Úřadu práce, Finanční správy, CzechInvestu a Agentury pro podnikání a investice. Podnikatelé se tak zároveň dozvěděli novinky ze světa financí, dotací i trhu práce.

Hospodářská komora chystá další setkání

Hovořilo se například o nedostatku uchazečů o práci. Úřad práce v kraji aktuálně eviduje asi 8,5 tisíce uchazečů, volných pracovních míst je kolem 6 tisíc. Nezaměstnanost je 4,3 procenta.

Nejvíce lidí bez práce je na Sokolovsku, nejméně na Chebsku. V posledních dvou letech uchazečů o práci ubývá a zvyšuje se počet volných pracovních míst.

„Setkávání podnikatelů se zástupci samospráv je přínosné pro obě strany, mohou si předat cenné informace. Z jednání vzešla řada zajímavých podnětů. Důležité je pochopitelně i posilování vzájemných vztahů,“ řekl Tomáš Linda předseda představenstva krajské hospodářské komory. Dodal, že podobná setkání komora pořádala už v minulosti a nyní na ně navazuje. Na následující měsíce proto plánuje podobné akce i v dalších městech kraje.