Unikátní putovní výstava nabízí jedinečný pohled na kancléře Metternicha

Výstava podrobně představuje život a dílo, politické a státnické postoje, ale také principy diplomatické práce knížete Klementa Václava Lothara Nepomuka, rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a státního kancléře.

Ten svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí dosáhl porážky napoleonské despocie a jako rakouský kancléř zamezil obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi všeobecným evropským konfliktům na dalších sto let.



Putovní výstavu tvoří dvanáct panelů, které mimo jiné prezentují projekt Česká šlechta v evropské diplomacii, jež byl symbolicky zahájen v Bruselu.

„Základem výstavy je jak život a dílo kancléře, tak i kontext vzestupu rodu Metternichů. Další část bude věnována principům kancléřovy diplomatické práce, příčinám i plodům jeho politických a státnických postojů a pak samozřejmě napoleonské problematice, Vídeňskému kongresu a Svaté alianci. Jeho diplomacie rovnováhy sil, vnímání Evropy jako celku a také snaha o racionalizaci státního aparátu jsou témata, která jsou aktuální i v dnešní době,” uvádí kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Po stopách šlechty

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je tématem, kterým v letech 2018 a 2019 pokračuje úspěšný dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů.

„Jeho cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Každoročně se projekt zaměřuje buď na konkrétní rod, nebo reflektuje specifická témata spjatá se šlechtou.



V roce 2018 se projekt zaměřil na téma šlechtické diplomacie. Na zámku Kynžvart je toto téma neodmyslitelně spojeno se šlechtickým rodem Metternichů, a proto také vznikla tato výstava,“ říká kastelán Cink.

Výstava, která nabízí jedinečný pohled na kancléře Metternicha v kontextu evropských dějin, je putovní. Zahájena byla v roce 2018 v Českém centru ve Vídni. Pak se představila v prostorách UNI WIEN ve Vídni, dále putovala na Rakouské kulturní fórum při Rakouském velvyslanectví v Praze, do Národního archivu České republiky či do kláštera v Plasech. V Mariánských Lázních ji lidé mohou vidět v pracovních dnech do 3. ledna příštího roku.

Kolekce nástolníků

Zájemci mohou také navštívit zámek Kynžvart, který byl po mnoho let sídlem rodu Metternichů v západních Čechách. Památka v tomto období nabízí neopakovatelné silvestrovské prohlídky, při kterých zazáří v Čechách největší kolekce zlacených nástolníků, kdy slavnostně prostřenou tabuli osvítí pouze svíce.

Kancléř Metternich první nástolník získal jako odměnu za mírotvornou činnost, další mu darovalo město Brusel při návratu z exilu do Vídně a třetí získal kancléřův syn Richard, který byl velvyslancem v Paříži, když odcházel do výslužby.

Poslední den v roce je možné Kynžvart navštívit v 16 a 18 hodin, kdy budou průvodci hovořit česky. V 17 hodin se uskuteční prohlídka v němčině.

Hradozámecká noc na zámku Kynžvart

