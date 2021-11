Na zámek Kynžvart dorazilo dědictví z Rakouska, obraz španělského krále

Rodinnou památku dostal v roce 1925 přímo od panovníka tchán dárkyně, doktor Sigmund Olbert.



Ten býval osobním lékařem knížecí rodiny Metternichů i knížat z rodu Schönburg-Waldenburg, kteří obývali zámek Kladská. Právě on na Kynžvartu o španělského krále pečoval.

Obraz poté zdědil jeho syn, rodák z Karlových Varů, významný lékař a nositel mnoha mezinárodních ocenění profesor Friedrich Olbert se svojí ženou Blankou. Ta se ve své poslední vůli rozhodla, že obraz s autogramem krále po téměř sto letech vrátí na místo, kde jej vděčný Alfons XIII. daroval svému lékaři.



Ozval se notář

„Zhruba v polovině loňského roku oslovil vedení státního zámku Kynžvart rakouský notář s informací, že zámecké muzeum by mělo dědictvím získat obraz španělského krále Alfonse XIII. Dlouho jsme nevěděli, co je to za obraz, ani žádné další podrobnosti ohledně dědictví. Nic netušil ani samotný notář, protože do bytu zesnulé nebyl dlouho možný přístup. Teprve po vyřízení pozůstalostního řízení, které trvalo rok, jsme byli vyzváni k převzetí obrazu. Vydal jsem se tedy do Vídně, abych z rukou vykonavatele poslední vůle Dr. Johannese Gschaidera dědictví převzal,“ popsal kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink, kterého souvislost španělské hlavy státu a zámku Kynžvart nepřekvapila.

„Král Alfons XIII. byl bratrancem kněžny Isabely von Metternich, matky Paula Alfonse, posledního knížete z Metternichu. Na Kynžvartu byl ve 20. a 30. letech minulého století častým a pravidelným hostem. Ostatně zámek Kynžvart je známý tím, že ho v průběhu historie navštívila celá řada významných osobností. Panovníci a hlavy států nebyly výjimkou,“ vysvětlil kastelán Cink.

Nechybí podpis panovníka

Darovaný obraz je vlastně zasklená fotografie krále v dobovém zlaceném rámu. Nechybí ani autentický panovníkův podpis.

„Podobně se dnes prezentují na autogramiádách celebrity a filmové hvězdy, také rozdávají fotografie s podpisem,“ předestřel kastelán s tím, že současná prezentace zámku se zaměřuje především na období kancléře Metternicha a jeho syna Richarda.

„To je období, které spadá do 19. století. Nicméně návštěvy španělské korunované hlavy zasahují toto je případ zasahující do první poloviny 20. století, což mne neobyčejně těší. Pro zámek je to cenný dar a to z toho důvodu, že nabízí další střípek do skládačky, která se týká dějin památky,“ dodal kastelán.

Obraz byl po příjezdu z Vídně zaevidován do kynžvartských zámeckých sbírek a správa zámku pro něj našla důstojné místo. Návštěvníkům se představí v kabinetu kuriozit zámeckého muzea už v následující turistické sezoně.