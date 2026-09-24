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Byl oázou klidu i komunistickou klubovnou, františkolázeňský Zámeček slaví výročí

Jitka Dolanská
  9:15

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Pohádkový Zámeček ve Františkových Lázních | foto: Martin Stolař, MAFRA

Pohádková rozhledna Zámeček ve Františkových Lázních slaví jubileum. Hotýlek s kavárnou a vyhlídkovou věží zdobí jednu z tamních vycházkových tras už 110 let. Drobná solitérní stavba z počátku minulého století, ukrytá ve Wiedermannově parku uprostřed historické terapeutické krajiny, si uchovává funkci, pro kterou byla postavena. Je místem odpočinku, setkávání a kultury.

Zámeček je navíc součástí širšího kulturního příběhu města. V jeho okolí se nachází Lesní pobožnost a Köpplova lavička, které spolu se Zámečkem vytvářejí osu drobných památek a historických vycházek.

Oceněný živnostník František Flegl provozuje známou františkolázeňskou rezidenci Zámeček.

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„Historie Zámečku sahá až do období před 1. světovou válkou. Kamenný dům s rozhlednou, pamětní síní v přízemí a bytem pro hlídače v prvním patře byl postaven podle projektu Franze Prosche v roce 1916. Stavbu, se kterou se začalo v červnu 1914, prosadil františkolázeňský okrašlovací spolek,“ vypráví současný majitel vyhlídky František Flegl.

Podle jeho slov bylo po dokončení stavby rozhodnuto, že ponese jméno Vyhlídka díků. Měla být nejen trvalým památníkem činnosti spolku, ale také poděkováním jeho mecenášům a příznivcům.

Vše se změnilo po druhé světové válce. „Tehdejší pokrokoví úderníci si jej vyhlédli jako klubovnu a dílo zkázy bylo dokonáno. Později téměř vybydlený objekt získalo spotřební družstvo Jednota. To jej opravilo a k původnímu zámečku další část přistavělo,“ pokračuje Flegl s tím, že od té doby už Zámeček sloužil hostům.

Živnostník roku se stará o legendární františkolázeňský Zámeček

„V roce 1975 byl otevřen v sezonním provozu. Od března do října fungovala v přízemí cukrárna s letní terasou a první patro bylo přestavěno na vinárnu. Pamětníci si jistě vzpomenou na její loveckou výzdobu. Podkroví sloužilo pro příležitostné přespání tehdejšího personálu. Místo bylo hojně navštěvované, hlavně kvůli kavárně,“ konstatuje František Flegl.

Po revoluci a privatizaci dostal Zámeček nového majitele, který se později rozhodl stavbu prodat. „Já jsem zde od roku 2004,“ konstatuje Flegl, který dům s vyhlídkovou věží, k němuž má i osobní vazby, rekonstruoval do současné podoby.

„Když můj otec přišel z Prahy do Františkových Lázní, poznal se tu s mou matkou. Na zámečku oba pracovali. Z porodnice mě přivezli rovnou sem a já tu strávil část dětství. Nikdy jsem netušil, že budu mít šanci se sem později vrátit a Zámeček provozovat,“ vysvětluje.

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Zámeček podle jeho slov pokračuje v původním poslání historické stavby – poskytovat klidné zázemí, pohostinnost a přenocování návštěvníkům lázeňského města. Kromě toho nabízí i romantické pohledy z vyhlídkové věže.

„Pro rok 2027 připravujeme postupné rozšíření kulturně-uměleckých aktivit. Například navazujeme spolupráci s Českými centry a diskutujeme možnosti menších kulturních projektů a propojování případných zahraničních účastníků s místním kulturním a uměleckým prostředím,“ dodává František Flegl.

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