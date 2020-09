Tomáš Klus uklízel v Kyselce odpadky. Musíme jít příkladem, říká

„Mám to rád, dělám to normálně. Před třemi lety jsme se přestěhovali k lesu a vždy jsme se z procházky vrátili s igelitkou nepořádku. Chci, aby se to pro naše děti stalo přirozenou součástí vycházek,“ komentoval účast na akci Tomáš Klus.

Přimět lidi a vysvětlit jim, že podobný přístup je nutný, ovšem podle jeho názoru není nic jednoduchého.

„Myslel jsem si, že to stačí říct, ale ne. Jediná možná cesta je jít příkladem. A tím nemyslím, že ze své pozice, kdy jako celebrita, co měla v cele Brita, bych měl být příkladem já. Tím by měl být každý, kdo něco pro životní prostředí dělá,“ domnívá se zpěvák.

Tomáš Klus netuší, kdy se člověk vyčlenil z přírody a dostal titul pán tvorstva. „Nejsme mimo přírodu, jsme její součástí. Nejsme tedy tak úplně pány jako spíš správci. A musíme spravovat to, co nám spravovat náleží. Jestli chceme změnu, musíme začít sami u sebe,“ dodal.

Páteční úklidová akce v Kyselce měla upozornit i na iniciativu Zálohujme.cz. V Česku se každoročně k recyklaci nedostane až 100 milionů PET lahví.

„Mrzí nás, že tak dobře recyklovatelný nápojový obal, jako je PET lahev, se často k recyklaci vůbec nedostane a končí ve spalovnách, na skládkách, či dokonce v přírodě,“ posteskl si Zdeněk Váňa, ředitel závodu Mattoni v Kyselce.

„Zkušenosti z evropských zemí s fungujícím zálohovým systémem ukazují, že když dáte na nápojový obal vratnou zálohu, skončí jich v přírodě až o 95 procent méně,“ doplnila ředitele Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

Kdy tomu tak bude i v Česku, netuší. „Teď je to na legislativcích,“ naznačila. Sněmovna však aktuálně odmítla snahu o povinné zálohování PET lahví od roku 2025 novelou zákona o obalech.