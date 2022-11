Radní v Aši hledají cesty, jak zlevnit projekt přestavby školy na byty

„Projekt počítá s tím, že zde vznikne osm bytů různé velikosti. Nejmenší by měl mít kolem 50 metrů čtverečních, největší pak přes 90 metrů. Jenže v současné době se přestavba ukazuje na ašské poměry jako velmi nákladná. A 26 milionů korun, které jsou v rozpočtu připraveny, zřejmě stačit nebude, protože nabídky se do této ceny nevejdou. Nám se ale nechce investovat další desítky milionů korun do objektu, který nedávno prošel částečnou rekonstrukcí a je v poměrně dobrém stavu. Proto je ten plán s otazníkem,“ uvedl radní František Peterka, který rovněž předsedá finančnímu výboru.

Podle jeho slov získala bývalá škola nedávno novou zateplenou fasádu a okna, opravená je i střecha.

Město už před časem vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele, ale posléze jej zrušilo. Ukázalo se totiž, že nabídky firem, které se do soutěže přihlásily, byly příliš vysoké. Radnice se přesto nevzdává a hledá cesty, jak projekt zlevnit. Jednou z cest je například spoluúčast budoucích nájemníků.

„Zatím nejsme rozhodnuti, jak s objektem naložíme. Vzhledem k tomu, že dům je v dobrém stavu, tak to zas tolik nehoří. Ale nějaké využití najít musíme. Nechtěli bychom jej prodávat, i když bychom za něj jistě dostali slušnou cenu. Ale to není náš záměr,“ dodal radní Peterka.

Důvodem je, že v Aši je v současnosti obrovský hlad po bytech. Bydlet chtějí nejen mladé rodiny, ale ubytování poptávají i lidé z vnitrozemí, kteří pracují v Německu a do Aše se jezdí vyspat.

Vilku v Šaldově ulici, kde umělecká škola Roberta Schumanna působila od roku 1953, původně obývali rovněž nájemníci. Objekt by se tak měl vrátit k původnímu využívání. Mladí umělci se odsud stěhovali v roce 2018. Získali jedinečné zázemí v části bývalé textilní továrny Aritma, kterou místní po rekonstrukci na kulturní středisko a uměleckou školu přejmenovali na LaRitmu.

Prostory studentům projektant ušil přímo na míru. Škola disponuje rozlehlými sály, má keramické dílny, moderní učebny i výstavní prostory. Uměleckému vzdělávání bylo přizpůsobeno i okolí LaRitmy, včetně unikátního vstupního vestibulu.