Semínka jsou v Bochově k dispozici zahrádkářům, mohou je přinést nebo odnést

„S tímto nápadem přišla jedna kolegyně. Zdálo se nám to jako dobrý nápad, a rozhodli jsme se Semínkovnu zřídit i v rámci našeho komunitního centra. Podtitul projektu je sázej, sklízej, sdílej. Jsem také amatérská pěstitelka, tak k tomu mám osobně blízko,“ vysvětlila Miroslava Lovečková, zakladatelka Komunitního centra Victorka.

V rámci projektu si pěstitelé bezplatně vyměňují přebytky semínek. „Vysadíte si například ředkvičky, ale část semínek zbyde. Přebytek dáte do papírového pytlíku, nadepíšete a přijdeme k nám do centra. Zde máme krabici, do které pytlík dáte a můžete si vybrat zdarma semínka, co zde zanechal jiný pěstitel,“ popsala podstatu Semínkovny zakladatelka centra.

Podle ní jsou v centru k dispozici semínka nejrůznějších rostlin. „Nechybí tu bazalka, afrikáni i různé druhy zeleniny. Je toho skutečně hodně,“ doplnila Lovečková. Semínkovna funguje v Bochově poměrně krátce. „Otevírali jsme začátkem března. Věříme, že se o tom lidé dozví, a bude jich chodit více,“ přeje si Lovečková.

Semínkovna je v Bochově k dispozici každý pracovní den od 9 do 18 hodin. Je otevřena všem zájemcům „Centrum je v bývalém zdravotnickém středisku na Náměstí Míru 32,“ podotkla Lovečková. Iniciativa Semínkovna vznikla v České republice v roce 2015, a to na podporu svobodného sdílení osiva, domácího semenaření a přírodního zahradničení.