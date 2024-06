Spacáky i nafukovací křeslo. Filmoví fandové čekali u pokladen až 24 hodin

„To už je strop, dál už se posouvat nebudeme,“ svěřila se jen několik chvil před tím, než se úderem čtvrteční deváté hodiny ranní otevřely pokladny. „Bylo to ale o fous. Marcel dorazil jen o deset minut později,“ zmínila dalšího pravověrného filmového fanouška za ní.

Nejdychtivější zájemci byli na dlouhé vyčkávání připraveni. Měli s sebou různě velké batohy, spacáky, karimatky, křesílka, kempingové židle, jeden z čekajících si dokonce do fronty postavil nafukovací křeslo. Jídlo měli s sebou, a když si někdo pro něco chtěl zaběhnout, ostatní mu kolegiálně drželi místo.

Mezi nadšence, kteří nocují před kasami, patří už dlouhá léta Pavel Dvořák z obce Tatce. „To je mezi Českým Brodem a Kolínem,“ upřesnil filmový fanda. Do fronty čekajících se zařadil ve středu v poledne. „Jsme už taková komunita lidí, kteří se známé dlouhá léta. Takže se vždycky sejdeme ve frontě, pokecáme o tom, co se za rok událo, dáváme si tipy na filmy a podobně,“ řekl Dvořák.

Jak dlouho jste ochotní čekat ve frontě na vstupenky? celkem hlasů: 8 Klidně třeba celý den. 0 %(0 hlasy) Hodinu až dvě. 12 %(1 hlas) Do hodiny. 12 %(1 hlas) Maximálně pár minut. 75 %(6 hlasů)

Do Karlových Varů jezdí na festival už déle než dvacet let. Na nocování u Thermalu si tedy dávno zvykl. Letos si z festivalové nabídky vybral takřka dvacítku filmů. „Budu tady pět dní, za každý bych chtěl vidět tři až čtyři filmy,“ vysvětlil. V pátek by každopádně chtěl vidět Drby. „To je takový sci-fi horor,“ dodal.

„Takovou frontu jsem tady ještě neviděl,“ řekl poté, co obhlédl situaci před otevřením pokladen šéf festivalové produkce Petr Lintimer. Štrůdl filmových fanoušků se táhl několik set metrů. „Je to fantastické. A každým rokem je to lepší,“ neskrýval nadšení Lintimer.

Věří, že zájem o festivalovou nabídku může pobízet k návštěvě kina mimo termín konání akce. „Počet lidí u pokladem naznačuje, že máme prostě skvělou nabídku filmů a skvělé doprovodné akce,“ dodal šéf produkce.