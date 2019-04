Ve Varech vrcholí přípravy na lázeňskou sezonu, město se plní turisty

Ačkoli nová lázeňská sezona oficiálně začne v Karlových Varech až 3. května, už nyní se město plní turisty. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové v minulosti ubylo těch ruských a domnívá se, že tento trend bude pokračovat i letos.

„Osobně si myslím, že tato sezona bude o něco horší, než byla ta v roce 2018, což ukazují i předpoklady,“ uvedla.

Doplnila, že znát je to už teď, kdy začínají takzvané májové dovolené. „Mám informace, že hotely nejsou naplněné tak, jak především ruskou klientelou bývaly. Důvodem je přesun těchto klientů do jiných destinací, například do Turecka,“ řekla.

Očekává naopak, že Karlovým Varům dále poroste asijská klientela, například z Tchaj-wanu či Koreje. Pro tyto turisty by navíc podle primátorky mělo být město zajímavé v souvislosti s možným zápisem na seznam UNESCO.

„Důležité je, abychom se více soustředili na to, že si budeme z této klientely díky produktům vybírat. Nechceme jednodenní návštěvníky, ale rádi bychom vícedenní, protože ti tu utratí finanční prostředky, které potřebujeme dostat zpátky do rozpočtu,“ řekla Pfeffer Ferklová.

V Karlových Varech nyní podle ní finišují poslední předsezonní práce, jako je čištění silnic a podobně. Jednou z oprav, kterou ani sezona nepřeruší, je rekonstrukce střechy kina Čas.

„Máme vyhotovený statický posudek. Říká, že je to opravdu třeba opravit,“ uvedla primátorčina náměstkyně pro majetek Hana Zemanová. Kino ale podle ní bude v provozu i během filmového festivalu, který Čas využívá jako jeden z projekčních sálů.

Už po několikáté se budou muset turisté v Karlových Varech připravit na omezený provoz Vřídelní kolonády, jejíž síň je v havarijním stavu. „Bude to podobné jako v předešlých letech,“ konstatoval Milan Trnka, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

Podle primátorčina náměstka pro investice Petra Bursíka začne oprava kolonády během několika týdnů. „Předpokládám, že do měsíce už by se měly dělat fyzické stavební práce,“ uvedl. Před slavnostmi čeká Vřídelní kolonádu hlavně mytí skel a světel, více se na ní bude pracovat až po hlavní sezoně.

Město ozdobí květiny i palmy

Stejně jako loni se oslavy zahájení sezony uskuteční v rozkvetlém městě. Podle ředitele Správy lázeňských parků Miroslava Kučery je i letos podobně teplé počasí. „Cibuloviny, hlavně narcisky, už odkvetly, naštěstí máme nějaké tulipány, které dáváme trochu hlouběji, nebo máme pozdnější kultivary, aby alespoň něco na zahájení kvetlo,“ přiblížil.

Letničky se v karlovarských záhonech objeví až po 15. květnu, aby nezmrzly. Cibulovin sázejí zahradníci kolem 80 tisíc, a to včetně menších krokusů, které vykvétají brzy na jaře. Letniček bývá okolo 35 tisíc.

„Už loni nás trápilo sucho, kdy čtyři měsíce nepršelo. Nejvíc to odnášejí stromy v alejích a dlažbách. Dva nebo tři se nám zachránit nepodařilo,“ zmínil Miroslav Kučera.

Správa proto opatřila stromy speciálními vaky, které bude plnit v tomto období každý týden vodou. Od pátku se začnou do ulic ze skleníků vracet i tradiční palmy. „Budeme se snažit, aby minimálně lázeňská část města byla krásně nazdobená a aby palem a vavřínů bylo co nejvíce,“ slíbil Miroslav Kučera. Palem a vavřínů má správa přes tři stovky.

Sezonu zahájí také v Mariánských Lázních a Jáchymově

Druhý týden v květnu patří tradičně slavnostnímu zahájení sezony v Mariánských Lázních. Už v pátek 10. května začne program koncertem Západočeského symfonického orchestru ve Společenském domě Casino.

V sobotu se v 10 hodin uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mše, následně církevní hodnostáři požehnají tamním léčivým pramenům. Slavnost vychází z prastarého zvyku našich předků, kteří na jaře vždy pečlivě čistili všechny vodní zdroje, malé studánky i vzácné a léčivé minerální prameny.

Součástí kulturního programu, jehož hlavní část se uskuteční na kolonádě, bude i produkce Zpívající fontány.

Sto třináctou lázeňskou sezonu zahájí letos Jáchymov. Slavnosti se tam uskuteční o víkendu 25. až 26. května. Součástí bude tentokrát také otevření saunového světa v Lázeňském centru Agricola společně s Expozicí historie lázeňství v Jáchymově.



„Program se několik let drží osvědčeného schématu. Prostor v něm získají umělci různých hudebních žánrů, ale také nejrůznější atrakce pro celou rodinu,“ informovali organizátoři.