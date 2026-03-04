Sokolov se chce zbavit záchytky, trpělivost s opilci z celého kraje došla

Jitka Dolanská
  9:28
Sokolov už dál nechce na svém území strpět protialkoholní záchytnou stanici. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové (ANO) zařízení, kam policisté svážejí opilce z celého kraje, město poškozuje a oproti ostatním znevýhodňuje. Bezdomovci a další problémoví lidé často za pobyt na záchytce dluží a mnohdy ve městě zůstávají.

Úklid na sokolovské záchytné protialkoholní stanici | foto: Martin Stolař, MAFRA

Sokolovští zastupitelé jednomyslně vyzvali Karlovarský kraj, aby situaci řešil a místní záchytku přesunul jinam.

„Ten problém už leží na našem městě moc dlouho, a tak se bráníme. Nechceme, aby tady končili opilci z celého kraje. Mnozí navíc v Sokolově zůstávají. Naše trpělivost přetekla, zkušenosti se záchytkou jsou opravdu tristní. Zdejší lidé nemají pocit bezpečí a to nás trápí,“ řekla starostka Oulehlová s tím, že výzvu kraji ohledně záchytky podpořili sokolovští zastupitelé jednomyslně napříč stranami.

Starostka navíc tvrdí, že vozit jednoho opilce na záchytku několikrát do měsíce není správné. „Podle mne je to nesystémové řešení. Pokud ten člověk devadesát nocí do roka tráví na záchytce, je nemocný a potřebuje odbornou intervenci.“

Že takoví lidé skutečně existují, potvrdil před časem Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, pod kterou záchytná stanice spadá. „Máme rekordmana, který u nás už v podstatě bydlí. Bohužel zadarmo,“ řekl.

A zmíněný rekordman není sám, kdo neplatí. Poplatek za jeden pobyt na záchytce, který je dlouhodobě stanovený na 3 400 korun, uhradí jen zhruba čtvrtina klientů.

Jsem první, kdo by v Sokolově záchytku zavřel. Jenže to musíme udělat s rozumem, protože jinak to nejvíc dopadne na nemocnice, na policii.

Petr Kubis (ANO)hejtman a bývalý starosta Sokolova

Opilci, které do Sokolova zdravotníci, policisté či strážníci z různých koutů kraje přivezou, často na zaplacení noclehu nemají. Někdy jim chybí peníze i na to, aby odjeli domů. Další, hlavně lidé bez domova, často v Sokolově zůstávají. Náklady na provoz protialkoholní záchytné stanice přitom šplhají k deseti milionům korun ročně. Potřebné peníze doplácí kraj.

Snaha Sokolovských zbavit se záchytky už nějaký čas trvá. Současný hejtman a bývalý starosta Sokolova Petr Kubis z hnutí ANO otevřeně přiznává, že právě problémy kolem protialkoholní stanice byly důvodem, proč před lety do politiky vstoupil.

Do Sokolova sváží opilce z celého kraje, někteří nemají ani na cestu domů

„Jsem první, kdo by v Sokolově záchytku zavřel. Jenže to musíme udělat s rozumem, protože jinak to nejvíc dopadne na nemocnice, na policii,“ vysvětlil s tím, že kraj hledá cestu, jak problém vyřešit.

„Zkusíme najít variantu, že bychom protialkoholní záchytné stanice umístili do všech tří velkých měst v kraji. Ať to neodnáší jen jedno město. A současně řešíme i provozovatele, protože to, že záchytka spadá pod záchrannou službu, není dobře,“ podotkl Kubis, který už zjišťoval, jak je to v jiných krajích.

Zrušení záchytky bez náhrady ale odmítá. „Musíme na to jít rozumně. V Ústeckém kraji to zkusili a velmi rychle svoje rozhodnutí revidovali. Protože to úplně zablokovalo nemocnice, problémy měla i policie. Musíme najít kompromis, který bude vyhovovat všem,“ dodal Kubis.

