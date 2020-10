Opilců na záchytce přibývá, přetížení sanitáři a sestry dostanou přidáno

Kraj je potřebuje motivovat, aby to nevzdali. Sestry by měly dostat přidáno 50 korun na hodinu, sanitáři pak 31 korun.



„Většina z těch, kdo na záchytce pracuje na dohodu, jsou právě naši záchranáři, operátoři a řidiči. Z pochopitelných důvodů není o tuto práci velký zájem a třeba poslední výpověď jsme zaznamenali ani ne před měsícem,“ uvedla Petra Bakurová ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Zároveň potvrdila, že sestry i sanitáři ze záchytky už nemají sil nazbyt. Slouží totiž na hlavní pracovní poměr na záchrance ve výjezdových skupinách a k tomu ještě zajišťují chod protialkoholní záchytné stanice.

„I proto si hodně služeb na záchytce brát nemohou a ani nechtějí. A my to po nich nevyžadujeme, pro nás je prioritou, aby byli odpočatí před nástupem do služby v přednemocniční neodkladné péči, tedy ve výjezdu,“ vysvětlila Petra Bakurová.

Práce na záchytce navíc komplikuje koronavirus. Během první vlny se stanice uzavřela kvůli riziku přenosu nákazy mezi záchranáře úplně, teď na podzim je to ale jinak.

„S druhou vlnou jsme ponechali stanici otevřenou, protože uzavření působilo velké problémy zejména policii a městským strážníkům, navíc jsme už dnes dostatečně vybaveni, abychom snížili riziko na přijatelnou úroveň. Z hlediska možné nákazy zaměstnanců záchranné služby to však samozřejmě ideální není, lépe to ale řešit neumíme,“ dodala Petra Bakurová.

Protialkoholní záchytná stanice Sokolov je jedinou fungující protialkoholní záchytnou stanicí v Karlovarském kraji a ročně je sem v rámci záchytu převezeno více než 800 osob, jejich počet však během pandemie stoupá. „I přesto máme ještě stále dostatečnou personální rezervu i pro případ, že bychom museli řešit případné výpadky záchranářů z důvodu jejich nakažení covidem19,“ uzavřela Petra Bakurová.

Jedna noc na záchytce přijde na víc než tři tisíce korun, řada klientů ale patří k recidivistům a v zařízení jsou častými hosty. Nejčastěji sem opilce vozí policisté a strážníci ze sousedních Karlových Varů.