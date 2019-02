Nechoďte ke mně, nebo skočím, křičela žena na policisty. Zachránili ji

Událost se stala poslední lednový den brzy ráno. Operační důstojník poslal dvojici policistů Petra Krupu a Vladislava Klimeše na Chebský most, kde se podle jeho informací pofidérně pohybovala žena.



„Když policisté dorazili k mostu, tak žena už stála za zábradlím. Navíc když dvojice policistů vystoupila ze služebního vozidla, tak na ně žena okamžitě spustila, ať se k ní nepřibližují, nebo skočí dolů. Poté jim ještě několikrát zopakovala, že už nechce žít,“ popsal dramatický okamžik mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.



Muži v uniformě zachovali chladnou hlavu a s ženou začali pomalu komunikovat. Pozvolna se jim dařilo získat její důvěru.

Po několika minutách se dvojice policistů, která ženě čin neustále rozmlouvala, dostala blíže k zábradlí. Ve vhodný okamžik ji chytili za paže a přetáhli zpět přes zábradlí.



„Vše se seběhlo velice rychle. Jednali jsme instinktivně a jsem velmi rád, že to celé nakonec takhle dopadlo. Do podobné situace jsem se dostal víceméně poprvé, a protože dopadla výborně, tak z toho mám dobrý pocit,“ uvedl Vladislav Klimeš, který u policie slouží necelých šest let.



Jeho kolega Petr Krupa je o něco málo zkušenější. „U policie jsem přes deset let, ale podobné situace až tak často neřešíme. Důležité je jednat rychle a za každou cenu se snažit toho člověka zachránit, to je nejdůležitější. Nám se to povedlo a jsem za to samozřejmě nesmírně rád,“ doplnil Krupa.