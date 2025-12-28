Pes vběhl na slabý led na rybníku a nemohl zpět. Zachránili ho hasiči

Pejsek doběhl po ledu asi 50 metrů od břehu. Tam se zastavil a zůstal tam. „Bál se dalšího pohybu po tenkém ledě. „Majitelka psa se správně rozhodla, že se nebude pokoušet vlastními silami dostat zvíře zpět na břeh, a rychle zavolala o pomoc. Hasiči v ochranných oblecích a se člunem se přes led dostali až k uvízlému zvířeti. Příběh tak měl šťastný konec a pejsek Denis byl včas zachráněn,“ uvedl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.
Hasiči upozorňují, že podobné případy nekončí vždy dobře. Led na rybnících nebo řekách či přehradách na první pohled může vypadat lákavě, ale zdaleka ještě nemusí být dostatečně silný a pevný. Změny teplot i proudění vody způsobují, že na některých místech může být led tenký a pod zvířaty i lidmi se může nečekaně probořit.
„V ledové vodě pak rychle dochází síly a bez správného postupu se jen málokdo dokáže sám dostat bezpečně na břeh. Dbejte proto na bezpečnost svou i svých domácích mazlíčků, nenechávejte je vstupovat na zamrzlé plochy a mějte je neustále pod dohledem. Pokud by došlo k nebezpečné situaci, nevstupujte na led a okamžitě volejte tísňovou linku 112,“ radí hasič Kasal.
VIDEO: Záchranář předvedl, jak se dostat z prasklého ledu
Pře lety demonstrovali lidé z vodní záchranné služby na Velkém boleveckém rybníku v Plzni, jak jednoduše se dá propadnou slabým ledem a jak těžké je se pak dostat ven. „Když se propadnete ledem, snažte se nepanikařit. Zachovejte klid, pokuste se na led převalit a pak se po něm plazit. Ostatní by měli co nejdříve volat linku 150 nebo 112 a pak řešit přímou pomoc. Hoďte člověku ve vodě provaz, barel nebo třeba větev, které se může chytit, a pak ho můžete z bezpečného místa zkoušet vytáhnout,“ vysvětloval tehdy Pavel Barák z plzeňské Vodní záchranné služby, který v neoprenovém obleku předváděl propadnutí ledem i jak se dostat z ledové vody.