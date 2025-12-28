Pes vběhl na slabý led na rybníku a nemohl zpět. Zachránili ho hasiči

Autor:
  11:21
Šťastný konec měl příběh pejska Denise, který se v sobotu po poledni rozhodl proběhnout po ledu zamrzlého rybníku u Habartova na Sokolovsku. Led byl ale slabý a psa, který zůstal daleko od břehu, zachránili hasiči.
Fotogalerie2

Záchrana psa, pod kterým se prolomil led. (28. prosince 2025) | foto: HZS Karlovarského kraje

Pejsek doběhl po ledu asi 50 metrů od břehu. Tam se zastavil a zůstal tam. „Bál se dalšího pohybu po tenkém ledě. „Majitelka psa se správně rozhodla, že se nebude pokoušet vlastními silami dostat zvíře zpět na břeh, a rychle zavolala o pomoc. Hasiči v ochranných oblecích a se člunem se přes led dostali až k uvízlému zvířeti. Příběh tak měl šťastný konec a pejsek Denis byl včas zachráněn,“ uvedl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.

Hasiči upozorňují, že podobné případy nekončí vždy dobře. Led na rybnících nebo řekách či přehradách na první pohled může vypadat lákavě, ale zdaleka ještě nemusí být dostatečně silný a pevný. Změny teplot i proudění vody způsobují, že na některých místech může být led tenký a pod zvířaty i lidmi se může nečekaně probořit.

„V ledové vodě pak rychle dochází síly a bez správného postupu se jen málokdo dokáže sám dostat bezpečně na břeh. Dbejte proto na bezpečnost svou i svých domácích mazlíčků, nenechávejte je vstupovat na zamrzlé plochy a mějte je neustále pod dohledem. Pokud by došlo k nebezpečné situaci, nevstupujte na led a okamžitě volejte tísňovou linku 112,“ radí hasič Kasal.

VIDEO: Záchranář předvedl, jak se dostat z prasklého ledu

Pře lety demonstrovali lidé z vodní záchranné služby na Velkém boleveckém rybníku v Plzni, jak jednoduše se dá propadnou slabým ledem a jak těžké je se pak dostat ven. „Když se propadnete ledem, snažte se nepanikařit. Zachovejte klid, pokuste se na led převalit a pak se po něm plazit. Ostatní by měli co nejdříve volat linku 150 nebo 112 a pak řešit přímou pomoc. Hoďte člověku ve vodě provaz, barel nebo třeba větev, které se může chytit, a pak ho můžete z bezpečného místa zkoušet vytáhnout,“ vysvětloval tehdy Pavel Barák z plzeňské Vodní záchranné služby, který v neoprenovém obleku předváděl propadnutí ledem i jak se dostat z ledové vody.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Není ruina, jako ruina. Petr Jaška už deset let obnovuje středověkou tvrz

Petr Jaška z Chebu se pustil do obnovy téměř zaniklé středověké tvrze ve...

Mít ruinu na pozemku by pro mnohé znamenalo bourat. Pro Petra Jašku z Chebu to však byla výzva. Začal hledat v archivech, zachraňovat, budovat, stavět. Každý, kdo dnes přijde do bývalé obce Pomezná,...

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Do rekonstruovaného kostela se vrátí unikátní varhany i zázračný obraz

Oprava varhan vyjde na dva a půl milionu korun. Historická hodnota nástroje je...

Obnovení unikátních historických varhan z roku 1754 i návrat zázračného deskového obrazu Panny Marie Pomocné. To jsou projekty, na kterých v rámci záchrany kostela svaté Anny v Sedleci aktuálně...

28. prosince 2025  11:25

Pes vběhl na slabý led na rybníku a nemohl zpět. Zachránili ho hasiči

Záchrana psa, pod kterým se prolomil led. (28. prosince 2025)

Šťastný konec měl příběh pejska Denise, který se v sobotu po poledni rozhodl proběhnout po ledu zamrzlého rybníku u Habartova na Sokolovsku. Led byl ale slabý a psa, který zůstal daleko od břehu,...

28. prosince 2025  11:21

Není ruina, jako ruina. Petr Jaška už deset let obnovuje středověkou tvrz

Petr Jaška z Chebu se pustil do obnovy téměř zaniklé středověké tvrze ve...

Mít ruinu na pozemku by pro mnohé znamenalo bourat. Pro Petra Jašku z Chebu to však byla výzva. Začal hledat v archivech, zachraňovat, budovat, stavět. Každý, kdo dnes přijde do bývalé obce Pomezná,...

27. prosince 2025  10:01

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Prvotina chebské básnířky prorazila mezi evropskou literární smetánku

Za svou básnickou prvotinu získala Hana Holatová ocenění v soutěžní přehlídce...

Když Hana Holatová z Chebu dopsala a vydala svou první knihu básní, ve snu by ji nenapadlo, že se sbírka probije mezi evropsky oceňované tituly. Ale stalo se. V soutěžní přehlídce Switzerland...

26. prosince 2025  9:58

Krkavci k Maringotce v Hřebečné patří, říká provozovatel horského občerstvení

Václav Zápotočný si před lety oblíbil krkavce velké. Krabat mu bohužel uletěl,...

S mírnou nervozitou pravidelně sleduje meteorologické předpovědi Václav Zápotočný, provozovatel legendárního občerstvení Maringotka v Hřebečné u Abertam. Uplynulé zimy prý nebyly z pohledu...

25. prosince 2025  9:06

Novou ruku popálenému Jiřímu Hosovi vyrobí protetici z německého Passau

Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.

Tak trochu jiné Vánoce prožívá Jiří Hos z Kynšperka nad Ohří, kterého při práci na větrné elektrárně u Aše zasáhl elektrický výboj, sežehl mu nohu, obě ruce až k ramenům a vzal sluch. Nedočkavě čeká...

24. prosince 2025  8:50

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

23. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  11:05

Stopka kvůli pozemkům. Kraj zastavil projekt sokolovské sportovní haly

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly, která by měla pomoci sokolovským...

Rada Karlovarského kraje se rozhodla zastavit práce na projektu nové sportovní haly, která měla vyrůst v Sokolově. Důvodem je, že se kraji nepodařilo získat do vlastnictví pozemky, na nichž mělo...

22. prosince 2025  9:52

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Při budování kreativního centra našli dělníci zazděný portál ze 16. století

Překvapením při stavebních pracích byl objev dosud neznámého portálu ze 16....

Za projekt plný šibeničních termínů se dá označit zrod Kulturního a kreativního centra v Jáchymově, který představitelé města otevřeli v tomto týdnu. Vznikl z někdejší knihovny a infocentra. Lázeňské...

21. prosince 2025  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.