Další školy v regionu budou bezpečnější, kraj do nich dá miliony

Zatím školu chrání videovrátný u vchodu do objektu a personálně je zajištěna dohledová služba hned u vstupu po celou dobu vyučování. Dohledovou službu vykonávají nepedagogičtí zaměstnanci školy, tedy školník a uklízečky. Na základě denního rozpisu se střídají.

Tímto opatřením se škola snaží zamezit vstup nepovolaným lidem. Dohledová služba cizí osoby doprovází do sekretariátu, případně si je pedagog vyzvedne přímo u vchodu. V ostatních částech budovy vykonávají o přestávkách dohled pedagogičtí pracovníci.

„Máme naplánované dvě etapy. První etapou je zabezpečení vstupů do objektu domova mládeže a školní jídelny v Sokolově, dále do pracoviště odborného výcviku oboru kosmetička a kadeřník a ještě do školní jídelny v Kynšperku nad Ohří. Druhá etapa je naplánována celá na objekt školy v Žákovské ulici. Obě etapy budou stát téměř pět milionů korun. Samozřejmě je to vítaný krok kupředu. Přiblížíme se tak více běžnému bezpečnostnímu standardu škol ve 21. století,“ informovala ředitelka školy Ilona Medunová.

„Zároveň čipový systém pro vstup žáků propojíme se systémem Školy Online, který používáme, a zákonní zástupci budou mít přehled o tom, zda jejich dítě není záškolákem. Tento systém budeme využívat i pro všechny zaměstnance a doufáme, že tím mírně zjednodušíme i administrativu. Umístěním kamer po celém obvodu budovy se zvýší bezpečnost i v areálu,” dodala ředitelka školy Ilona Medunová. První etapa zabezpečení již probíhá a dokončena bude na konci června. Druhá etapa začne podle plánu v červenci. V současné době je vyhlášena výzva na zhotovitele díla. Škola se pokusí stavební práce naplánovat na letní prázdniny.

„V současné době bylo vyhlášeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, jehož výsledkem bude uzavření smlouvy na dodávku bezpečnostních systémů do objektu Střední školy živnostenské v Sokolově, konkrétně její hlavní budovy v Žákovské ulici. V objektu školy bude instalován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, dále přístupový, docházkový, domovní dorozumívací systém a také dohledový video systém. Tato opatření zajistí zvýšení bezpečnosti osob v budově,“ upřesnil radní pro oblast školství Jindřich Čermák.

Bezpečněji díky turniketům

Jednou z prvních středních škol, které v Karlovarském kraji podobné zabezpečovací zařízení získala, bylo karlovarské Střední odborné učiliště stravování a služeb. Do zabezpečení kraj investoval i v sokolovské Integrované střední škole technické a ekonomické. Jenom v jejím případě vyšla bezpečnostní opatření před několika lety bezmála na půl milionu korun. V obou případech bezpečnost žáků zajistily turnikety, kterými mohou projít jen držitelé čipové karty.

Do bezpečnosti škol a žáků ovšem kolem roku 2015 investovala i města. Vzorem v té době byla podle bezpečnostních expertů i úředníků ostrovská Základní škola J. V. Myslbeka.

Zvýšená bezpečnostní opatření ve školách se stala pro jejich zřizovatele prioritou po útoku psychicky narušené ženy ve střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Na chodbě v říjnu 2014 žena nožem zabila jednoho ze studentů. Ubodaný student, který bránil svou spolužačku, dostal in memoriam od prezidenta Miloše Zemana medaili Za hrdinství.