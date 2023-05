Mariánské Lázně budou v pohybu, nadšenci se sejdou u Ferdinandova pramene

Za projektem stojí několik malých místních podniků seskupených pod názvem Mariánky v pohybu. Skupina přátel, která ve městě žije, podniká a vychovává své potomky, chce nabídnout místním trochu jiný zážitek ze slavnostního začátku sezony v lázních.

Pohyb, zábava, dobré jídlo a pití v krásném prostředí parku u Ferdinandova pramene nabídne různorodé akce a možnost setkání pro všechny věkové generace. Na své si přijdou sportovci i ti, kteří upřednostňují klid a pohodu.

Chybět nebude ani Švihákova cyklojízda

„Chceme si život v Mariánských Lázních užít a podílet se na jeho rozkvětu. To, co nám zde chybí, si rádi vytvoříme sami. Zveme všechny, kteří to cítí stejně,“ říká Běla Tréšková, jedna z hlavních osobností spolku, jehož premiérovou akcí je právě Víkend v pohybu.

Na programu tohoto projektu se částečně podílí také organizace Švihák, která svou tradiční cyklojízdu zakončí právě u Ferdinandova pramene. Na ni naváže závod na odrážedlech pro děti a hudební doprovod. Nebudou tady chybět hry, soutěže, opičí dráhy, pohádky, pikniky a mnoho dalšího.

Posedět a občerstvit se kvalitní kávou nebo dobře čepovaným pivem se budou moci návštěvníci kdykoliv od soboty do neděle. Program v sobotu začíná v 9:30 hodin a potrvá do 20 hodin, v neděli je možné začít kávou v 10:30, volný program potrvá do 16 hodin.