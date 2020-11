Jednou se vrátím, věří šperkařka, jejíž práci překazila pandemie

Originální náušnice, náhrdelníky, brože či náramky od této otročínské výtvarnice si ještě v létě mohli koupit lidé na jarmarcích v Ostrově, Jáchymově či Lokti. Nyní však Kocmichová uvažuje, že s prodejem a výrobou šperků na čas skončí.

„Na jaře jsme všichni měli spoustu nasmlouvaných trhů, které se ale rušily ze dne na den. Příjem z prodeje byl tedy prakticky nulový. Člověk to nějak vydržel do léta, ale hodně pořadatelů se bálo a jarmarků bylo i při rozvolnění o poznání méně. Během léta jsem tedy vyrazila na zhruba šest prodejních akcí. Nyní ale vše zavřeli zase. A hlavně už nyní se ruší i vánoční jarmarky a trhy, a to je opravdu citelná ztráta,“ vysvětluje umělkyně.



Prodeje z e-shopu totiž tržby z živého prodeje nenahradí. „Moje šperky si na sobě málokdo představí. Sice se je snažím nafotit, ale člověk je potřebuje vidět naživo a nejlépe sám na sobě. Na e-shopu nakupují spíše moje pravidelné zákaznice, ale prodej na akcích je zkrátka gros,“ dodala výtvarnice.

Své šperky tvoří jedinečnou a poměrně ekologickou technikou, při které pracuje hlavně s použitými PET lahvemi.

„Tento materiál matuji tak, aby byly zachovány vlastnosti jako lehkost, pružnost či voděodolnost, ale zároveň tak, aby si výsledný produkt s původním odpadem nikdo nespojil. Technika je to náročná, ale plast díky ní nakonec vůbec nevypadá jako plast,“ popsala Kocmichová.

A ačkoliv ji tato práce naplňuje, tvořit produkty „do šuplíku“ už v plánu nemá. Podle ní totiž není šance, že by se výrobek do dvou měsíců prodal. Navíc má na skladě spoustu šperků z jara a léta.

„Tržby klesaly. Lidé šetří, vidím to i na naší rodině, a takové drobné radosti, jako jsou šperky, to je jedna z prvních věcí, kterou si lidé odepřou,“ uvedla šperkařka.

Ona sama má nyní v plánu trávit daleko více času s rodinou a také se už od jara věnuje zahrádkaření na chalupě.

„Nastal čas, kdy člověk začíná hledat alternativy, uvažuje, jak být i v dnešní době nezávislý a samostatný. Uzavírám se daleko více sama do sebe. Jednou se k tvorbě pravděpodobně vrátím – nedokážu sedět v kanceláři, potřebuji pracovat rukama. Je jedno, jestli vyrábět šperky, nebo šít. Musí to být tvůrčí činnost, která je za mnou vidět. Až bude vše zase v pořádku, tak věřím, že se spolu se zákazníky opět setkáme,“ uzavírá.