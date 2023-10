Bývalá plavírna kaolinu ožila originálním porcelánem, který doplní i obrazy

„Doma jsem jeden malý showroom měla, ale nebylo to úplně komfortní. Dokonce to dospělo do stadia, kdy za mnou zákazníci chodili do výroby. A v takovém prostředí jsou jednání komplikovaná,“ vysvětluje výtvarnice, proč přehlídku svých prací přestěhovala do Otovic.

Otevření doplnila premiéra Lípy

Nyní tak má svou kompletní produkci pod jednou střechou. A nejde pouze o užitný porcelán, ale i porcelánové šperky. „Dvě třetiny z nich nenajdou lidé ani na mém e-shopu, ale jen tady. Všechno jsou originály, maximálně malé kolekce,“ říká výtvarnice.

Slavnostní otevření nového showroomu si vybrala i pro premiéru nového motivu Lípa. „V šuplíku jsem ho měla pět let, až letos jsem ho ale realizovala. Lípu jako strom mám ráda,“ doplňuje.

Motiv se objevuje i na další novince z její dílny, na porcelánových vánočních ozdobách. Zatím ručně vyrábí pouze koule, v zásobě má ale i další tvary.

Hala by mohla sloužit kultuře

„Jsem asi posedlá porcelánem. Mám bílou nemoc,“ s úsměvem vysvětluje Lenka Sárová Malíská, proč si vybrala bývalou plavírnu kaolinu. V objektu jsou původní stroje z přelomu 19. a 20. století. „Jsou velké na stěhování, ale mají i estetickou hodnotu. Budou ozdobou interiéru a připomenou historii zpracování kaolinu v Karlových Varech,“ doplňuje.

Rekonstrukce objektu ještě neskončila. A možná na jeho majitele čeká ještě nejedno překvapení. „Je tu mnoho zazděných dveří a netušíme, co je za nimi,“ tvrdí výtvarnice.

Jasno má v tom, že chce bývalou výrobní halu zachovat. „Dají se v ní pořádat různé kulturní akce, ať už komorní koncerty či autorská čtení,“ spřádá plány do budoucna Sárová Malíská.

Na zeď se zaměřili sběratelé

Do plavírny chce v nejbližší době přestěhovat i výsledky své další vášně, malování. V bývalých plavicích kójích tak budou i její obrazy. „Teď jich mám nějakých sedmdesát na dvou výstavách po republice. Na konci měsíce je ale přivezu zpět. Výhodou kójí je, že nemají okna. Obrazy tak nebudou vystavené UV záření,“ doplňuje.

Nový showroom Lenky Sárové Malíské je u silnice na Děpoltovice. Zaujme originálně vyzdobenou zdi. Gabiony, z nichž je postavená, totiž vedle kamení naplnily i porcelánovými výrobky. Pocházejí z dílen porcelánky Thun 1794 a do prodeje by se kvůli vadám nedostaly. Už jsou ale cílem sběratelů suvenýrů. „Už jsem musela netradiční výzdobu doplňovat,“ dodává výtvarnice.