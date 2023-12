Na svatby beru manželku, na momentky má ženský pohled, říká fotograf

Jak jste se dostal k focení, a kdy vás napadlo, že to nebude jen koníček

Už od mládí jsem se snažil využít focení ke svému prospěchu. Ať už šlo o to dostat se na různé akce, kam by bylo jinak složité či skoro nemožné se podívat jako host, nebo se díky focení v pubertě seznamovat s dívkami. Ty toužily mít své fotky a pro mě jako celkem plachého a introvertního puberťáka to byla šance, jak se s nimi zkontaktovat. Pracovně jsem se ale začal věnovat diametrálně odlišnému podnikání. K focení jsem se vrátil, až když jsem si řekl, že chci, aby si každá část fototechniky na sebe vydělala. Kolem roku 2014 mi focení zabíralo stále více času. Začal jsem se mu tedy věnovat profesionálně. Díky mému oblíbenému jídlu, a to svíčkové, bylo předem jasné, do jakého oboru focení budou mé kroky směřovat.

V dnešní době je běžné, že si fotograf ze svatby přiveze kolem deseti tisíc snímků. Jen vybrat finálních 300 až 400 fotek ke konečné retuši zabere dva dny a hodně úhlů pohledu.