Lahůdky pro sběratele. Pošta vydala známky hradu Loket a Mariánských Lázní

V Kraslicích budou příležitostné razítko používat do 28. března. V otisku se tentokrát bude schovávat beránek. Známka Lokte, která vznikla v rámci emise Krásy naší vlasti, má hodnotu 27 korun. Výtvarný návrh je dílem Adolfa Absolona, liniové kresby se zhostil Martin Srb. Znázorňuje kamenný královský hrad Loket stojící na žulovém masivu.

Hrad od severu

Známka je navržena jako pohled na hrad od severu. Vyniknou tak strmé skalnaté svahy vysoké čtyřicet metrů. Zachycuje i řeku Ohři, Weyrotherovo odpočívadlo, most a okraj města Lokte. Svou známku získají brzy i Mariánské Lázně. Bude mít podobu příležitostného známkového sešitku, který se vyrábí z malého tiskového listu speciálně tištěného k tomuto účelu.

Sešitek vlepený do kartonového obalu obsahuje osm známek a čtyři kupony, jeho cena je 216 Kč. Motivem je kolonáda Ferdinandova pramene, na kuponu fontána Rudolfova pramene s náznakem dřevěného proskleného pavilonu v romantickém slohu nad zdrojem. Přední stranu sešitku zdobí obrázek kolonády Maxima Gorkého, zadní stranu fontána Rudolfova pramene.

Nová známka vydaná Českou poštou s ústředními balneologickými objekty v Mariánských Lázních

To jsou Mariánky!

Autorkou známky je výtvarnice Lenka Vojtová. Protože sama Mariánské Lázně nenavštívila, inspiraci čerpala z internetu a z vyprávění návštěvníků. „Moje práce začínala hledáním materiálů. Jak obrazových, tak písemných. Prohlížela jsem množství fotografií, abych nasála atmosféru místa, četla jsem o historii města, mluvila jsem s lidmi, kteří tady byli,“ řekla Vojtová.

„Mým cílem bylo zachytit atmosféru Mariánských Lázní tak, aby každý, kdo známku uvidí, si hned řekl: To jsou Mariánky! Musela jsem proto najít motiv, který město jednoznačně vystihuje. Jestli se mi to povedlo, posoudí nejlépe lidé, kteří v Mariánkách žijí a znají město do všech detailů,“ uvedla autorka, která už na svém kontě jednu poštovní známku má.

Od grafiky ke kresbě

Tvorba známek je pro ni jistý druh dobrodružství. „Musím najít správný motiv, který by daný námět dobře vystihl. Musí o něm říkat co nejvíc a nesmí být takzvaně ukecaný. Chci, aby byla známka čistá bez rušivých detailů. Dalším krokem je najít správný typ písma,“ prozradila Lenka Vojtová, která se zabývá volnou a užitou grafikou, kresbou, tvorbou exlibris a ilustrací.

„Grafiku dělám od dětství, přivedla mě k ní máma. Pod jejím vedením jsem si vyryla a vytiskla svou první suchou jehlu. Pak přibyly další techniky. V průběhu času se nejpoužívanější technikou stal lept, ale nebráním se ani kombinaci jednotlivých technik. V poslední době jsem si od grafiky odskočila ke kresbě, kombinuji kresbu tuší, buď perem nebo štětcem, pastel a akvarel,“ dodala.