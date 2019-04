Cestující napadl průvodčí kvůli neplatné jízdence, zasáhl strojvedoucí

Incident se odehrál na konci loňského září, ale teprve nyní se podařilo muže zadržet. Mlžil totiž o svém bydlišti, udal několik kontaktních adres, ale na žádné nebyl k zastižení, a ani nezvedal mobilní telefon.

Čtyřiatřicetiletý muž z Teplé na Chebsku nastoupil tehdy do vlaku ve stanici Mariánské Lázně a chystal se jet směrem do Karlových Varů. Do sporu se dostal s devatenáctiletou průvodčí kvůli jízdence. Nechtěla mu totiž uznat lístek vytištěný z internetu, který byl neplatný.

Cestující byl navíc pod vlivem alkoholu a drog, a tak ho žena chtěla vykázat z vlaku. Muž se ale nedal a začal na ni útočit.

„Nejprve ji urážel, sprostě jí nadával a poté do ní začal strkat rukama. Své kolegyně se zastal třiapadesátiletý strojvedoucí. Také toho cestující nejdříve slovně urážel a následně se ho pokusil udeřit pěstí do hlavy. Muž ale útok vykryl a útočníka strhl na zem, kde ho držel až do příjezdu policejní hlídky,“ popsal šarvátku ve vlaku krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Hlídka přijela do několika minut, neboť zrovna byla poblíž nádraží. Díky tomu nabral vlak jen asi desetiminutové zpoždění. Policisté výtržníka odvezli na služebnu. Vyslechli také strojvedoucího a jednu cestující, která byla zrovna ve vlaku.

Po výslechu policisté násilníka propustili, ale později už se jim ho nedařilo najít. Z adres, které na sebe nechal, se obsílky vracely zpět. Kriminalistům se ho nepodařilo kontaktovat osobně ani telefonicky.

„V polovině března na čtyřiatřicetiletého muže vydal Okresní soud v Chebu příkaz k zadržení pro přečin výtržnictví, 4. dubna policisté z obvodního oddělení Teplá muže vypátrali a zadrželi,“ uvedl Kopřiva.

Po zadržení muž nadýchal 1,96 promile alkoholu. „Z tohoto důvodu ho policisté převezli na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Následně putoval do cely. Po provedených úkonech byl muž ze zadržení propuštěn na svobodu,“ doplnil mluvčí. Výtržníkovi nyní hrozí až dva roky vězení.