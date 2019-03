Výtržník zbil muže a lámal zrcátka aut, pak se schoval v cizí skříni

Událost se stala v neděli brzy ráno, policisté ale o ní informovali až nyní. Dvaatřicetiletý cizinec nejprve na ulici bezdůvodně napadl cizího muže, kterému zasadil několik ran pěstí. Pak svůj vztek obrátil proti zaparkovaným autům.

„Úmyslně poškodil tři vozidla, u kterých poničil zpětná zrcátka,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Řádění vandala si kdosi všiml a hned zavolal strážníky i policisty. Jejich příjezdu se výtržník zřejmě zalekl, a tak se rozhodl někde ukrýt.

„Vnikl do nedalekého domu a vylomil vchodové dveře do bytu šestašedesátileté cizí ženy. Došel až do ložnice, kde v tu dobu žena spala, a vylekal ji. Žena z bytu utekla ven ve chvíli, kdy do domu přicházela hlídka městské policie. Té žena řekla, že jí cizí muž vlezl do ložnice. Hlídka pak našla muže ukrytého ve skříni,“ popsala Krejčí.

Výtržník ze svého úkrytu náhle vyskočil a začal na strážníky útočit. Těm už ale přispěchala na pomoc policejní hlídka a společně agresivního muže zpacifikovali a odvezli na služebnu k výslechu.

Při testu na alkohol nadýchal 1,7 promile.

Chebští kriminalisté muže obvinili hned ze čtyř trestných činů, a sice porušování domovní svobody, poškození cizí věci, násilí proti úřední osobě a výtržnictví.

Soudce ho poslal do vazby. „Ve vězení může skončit až na čtyři roky,“ doplnila k případu mluvčí.