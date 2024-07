Nejsou byty, lidé z města odcházejí, uvědomují si Vary a chtějí stavět

Podle zkušeností z měst obdobné velikosti by měly radnice disponovat přibližně pěti sty nájemními a družstevními byty. „Po privatizaci bytového fondu jich je v současné době v Karlových Varech 126,“ přiblížil tristní situaci krajského města náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Právě absence dostupných nájemních bytů podle něj zapříčiňuje, že z Karlových Varů odcházejí lidé nezbytní pro zachování obslužnosti města. „Nemluvím přitom pouze o učitelích, lékařích či policistech, ale také o profesích, jako je instalatér, elektrikář a podobně,“ podotkl.

Tento nepříznivý trend mají zvrátit zatím tři projekty, s nimiž se radnice chce přihlásit o státní podporu. Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive Stání fond podpory investic program otevře 1. října. Do té doby chce mít radnice všechny projekty připravené „v mašlích“.

Jedním z nich je přeměna vily v Komenského ulici v Doubí v bytový dům. „Objekt je dlouhodobě nevyužívaný. Teď by v něm mělo vzniknout šest nových bytů 2+KK a 3+KK,“ popsal záměr náměstek. Svým rozsahem je to nejmenší projekt ze všech tří. A také nejlevnější. Předpokládané náklady jsou 23 milionů korun.

O poznání více, konkrétně 108 milionů, bude stát přebudování ubytovny v Úvalské ulici na bytový dům o 60 jednotkách. „Je to přesně to, co potřebujeme. Dostupné bydlení pro mladé rodiny, případně lidi z profesí, které jsou pro město nezbytné,“ zdůraznil Miroslav Vaněk. Dům je podle něj v dobrém technickém stavu, před nedávnem dostal i novou střechu. Současní nájemníci ubytovny by se měli přestěhovat do obdobných zařízení v ulicích Závodu míru a Jateční.

Poslední záměr radnice se týká největší karlovarské ubytovny Drahomíra. V obou jejích objektech má vzniknout 90 bytů. Náklady na rekonstrukci zatím vyčíslené nejsou. „Součástí projektu bude i parkovací dům,“ upřesnil Miroslav Vaněk.

Základní podpora dostupného bydlení činí 25 procent z uznatelných nákladů. Karlovy Vary ale mají vzhledem k tomu, že kraj patří mezi strukturálně postižené, šanci na dalších pět procent. „Stejný podíl pak můžeme získat za úsporu energií i za to, že deset procent z nově vzniklého bytového fondu vyčleníme pro sociální případy, tedy například důchodce či matky samoživitelky v nouzi,“ vypočetl náměstek.

Až tisíc bytů v Krokově ulici

V konečném součtu tak mohou Karlovy Vary získat na dotaci 40 procent z nákladů. Dalších 50 procent pak mohou čerpat z úvěru na 35 let. Jeho po celou dobu garantovaný úrok je přitom 1,67 procenta a v nájemném by jej spláceli přímo uživatelé bytů. Zbytek je pak podíl města. „Takže kdybychom dokázali projekt přestavby ubytovny v Úvalské ulici vysoutěžit za sto milionů korun, získalo by město 60 bytů za deset milionů,“ shrnul možnosti dotačního programu Vaněk.

Vedle zmiňovaných záměrů je v plánu budovat nájemní a družstevní byty ve Východní ulici a v lokalitě Krokovy ulice. „V případě Východní ulice máme stavební povolení na 36 bytů, které by vznikly rekonstrukcí dvou objektů bývalých jeslí a mateřské školy, a dostavbou třetího,“ řekl Vaněk. Lokalita by ale „unesla“ bytů daleko víc. Radnice proto jedná se soukromým investorem, který je připravený vyprojektovat a postavit další domy. Kolik bytů by tak mohlo vzniknout, zatím není dané.

Největší potenciál má ale Krokova ulice, kde může postupně ve čtyřech etapách vzniknout až tisíc družstevních bytů. Jenom první etapa obnáší deset šestipodlažních domů se třemi sty byty. Ty by podle Vaňka vznikly metodou Design & Build.

Po svém řešili situaci s nedostatkem bytů také v Hroznětíně na Karlovarsku. Tři nové městské byty tam vybudovali ve zrekonstruované železniční stanici.