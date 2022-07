Obří židle, nedopalek či rozbitá láhev upozorňují na nepořádek v lesích

Vystavené předměty, jako je stůl, židle, rozbitá láhev, nedopalek cigarety, zmačkaná plechovka nebo sáček, názorně ukazují výsledek párty neukázněných návštěvníků lesa.

„Realizace projektu trvala dva měsíce. Na samotných dřevěných exponátech pracovali řezbáři tři dny. Na instalaci a přípravu jsme potřebovali necelý měsíc a půl. Řezbářů bylo celkem šest a pomohli jim naši dva truhláři, kteří dopředu připravili materiál a místo, kde svá díla tvořili. Ohlasy kolemjdoucích jsou velmi pozitivní, stalo se to hodně atraktivním místem. Reakce jsou přesně takové, jaké jsme chtěli. Naším úmyslem nebylo pouze přidat něco zajímavého do prostoru lesa, kam se často vydáváte na procházky, ale hlavně nápadnou formou upozornit na to, co nás hodně trápí a co řešíme každý den. A to jsou odpadky v lese a také krmení zvěře v oboře,“ sdělila projektová manažerka lázeňských lesů Martina Nentvichová.

Celá výstava se nese v naučném duchu a měla by pomoci omezit vyhazování odpadků mimo odpadkové koše. Uhynulý jelen, který je také součástí expozice, má připomenout zákaz krmení zvěře v oboře. Mnozí návštěvníci ho bohužel porušují. A tak dobrý úmysl přilepšit zvěři nebo zabavit děti často končí průjmy nebo i úhynem zvířat.

„Rádi bychom návštěvníky naučili dodržovat jednoduché pravidlo: Co si do lesa přinesete, to si také odneste! Odpadkové koše do lesa umísťovat nebudeme. Představovaly by další navýšení nákladů a hlavně by narušily přírodní ráz krajiny. Doufáme, že nám vystavené předměty vydrží co nejdéle a nepoškozené. Příští rok bychom k nim totiž rádi doplnili další,“ dodala Martina Nentvichová.

Ročně se v lesích posbírá přibližně 30 tun odpadků, a přesto se to zdá být marná a nikdy nekončící práce. Rozklad odpadu pohozeného v přírodě totiž trvá podstatně déle než jeho recyklace a nové využití materiálu.