Sociální sítě jsou cesta do pekel, říká Jadran Šetlík. Mladé chce vrátit do reality

Svou prací chce mladým lidem pomoci odtrhnout se od virtuálního světa mobilů či počítačů a vrátit se do reality, na hřiště či do přírody. Právě to by mělo posilovat odolnost nastupující generace vůči stresům, které současná moderní doba přináší.

K tomu Jadran Šetlík využívá fotografie mladých talentovaných lidí, s nimiž se setkal. Na fotografickém papíře zvěčnil například brankářku, jejímž vzorem je slavný gólman Dominik Hašek. Nebo horlivou hráčku na housle, o níž mu vyprávěl jeho kamarád, houslista Jaroslav Svěcený.

Další jeho přítel, věhlasný kardiochirurg profesor Petr Neužil jej nasměroval k nadějné medičce. A právě během těchto setkání se zrodila myšlenka vytvořit zcela nový projekt Ve stopách vzorů. Putovní výstavu je možné vidět v galerii mariánskolázeňského Domu Chopin do 2. dubna.