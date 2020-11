Škola v Chebu dostala výpověď, studenti i učitelé se bojí stěhování

„Situaci, která nastala, vnímám jako zásadní ohrožení kvality výuky. Je pro mne nepřijatelné, že výpověď přišla uprostřed školního roku, navíc v době pandemie. Ze strany zřizovatele nám nebyl nabídnutý náhradní prostor, který by nám plně vyhovoval. Situaci vnímám jako ohrožující,“ píše ve své výpovědi například Lucie Poláková, která na škole vyučuje od roku 2008 a šest let dokonce školu jako zástupkyně ředitele vedla.

Současnou situaci považuje za krajně nestandardní také studentka druhého ročníku Martina Paboučková.

„Nemám jistotu, co s námi bude. Podobně to cítí i ostatní studenti. Spousta z nás se bojí, aby nakonec škola úplně neskončila. Aby to, co studiu věnovali, nepřišlo vniveč. Za mne by bylo nejlepší, kdyby vše zůstalo tak, jak to bylo dosud. A tím myslím nejen prostory, ale i učitele. Právě ti totiž vysokou odbornost i atmosféru školy vytvářejí,“ přeje si dívka.

Prostory potřebují zemědělci

Ředitel školy Zdeněk Hrkal obavy mírní. Podle něj jde o nedorozumění a škole stěhování v šibeničním termínu tří měsíců nehrozí. Nicméně potvrzuje, že ke stěhování dojít musí a to zřejmě nejpozději o letních prázdninách. Věří však, že výuky ani studentů, kterých je v současnosti asi šest desítek, se změny nedotknou.

„Je to problém, který intenzivně řeším. Jednou z možností je, že by škola našla zázemí na chebské Ekonomické fakultě. Je tu i alternativa že by se škola přestěhovala do budovy bývalého gymnázia v Karlově ulici. A možná se v Chebu najdou nějaké jiné vhodné prostory. Ovšem otázkou je, kolik budou stát úpravy a kdo to zaplatí. To zatím visí ve vakuu,“ podotýká ředitel Hrkal.

Naráží tím na situaci, že právě dochází ke změnám ve vedení kraje. Krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč potvrzuje, že budovu, kterou odborná škola obývá, nyní nutně potřebuje Integrovaná střední škola v Chebu. Buduje tu zázemí pro zemědělskou školu, která se do Chebu stěhuje z Karlových Varů.

„Počet studentů této školy se zvyšuje. Její vedení proto už loni informovalo ředitele Hrkala, že učebny bude potřebovat. A nabídlo volné prostory ve své budově u divadla. My jsme zároveň začali jednat s univerzitou, zda by bylo možné přesunout naši odbornou školu pod jejich křídla. Jenže od té doby je ticho po pěšině. Proto nakonec ředitel integrované školy Jan Homolka tu výpověď dal. Aby se věci hnuly,“ vysvětluje radní Bradáč.

Jedním dechem ale dodává, že studenty nikdo na ulici vyhazovat nebude. V novém by měli začít až v následujícím školním roce.

„Je jasné, že něco se bude muset platit a něco pro potřeby školy upravit. Jenže dodneška se neví co. Ředitel Zdeněk Hrkal to má zjistit a pak radním kraje oznámit, co vlastně bude potřebovat, aby se škola mohla přestěhovat,“ upřesňuje Bradáč. Chápe prý, že vakuum, které vzniklo kolem odborné školy, je proti srsti studentům i pedagogům. Proto se výpovědím nediví.

„Ta situace se řeší už rok, ale výsledky nejsou. Nejde spoléhat na to, že to vyšumí. Musíme se konečně někam pohnout. Kraj vzdělané sociální pracovníky nutně potřebuje. Rozumné řešení musíme najít,“ dodává Bradáč.