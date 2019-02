Karlovarský kraj má další šanci na vysokou školu, usiluje o pobočku ČVUT

Předpoklady jsou takové, že by v pobočce mohlo studovat kolem 600 lidí. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové jde o prvotní představu.

„Letecká doprava se dnes natolik rozšiřuje, že profese pilota či mechanika jsou profesemi nedostatkovými a o tyto obory je zájem nejen ze strany českých, ale také zahraničních studentů,“ uvedla.

V připravované smlouvě je kvůli tomu i to, že by se výuka konala také v anglickém jazyce, v úvahu přicházejí i laboratoře určené též k částečnému výzkumu.

Pokud by se kraji podařilo smlouvu s ČVUT podepsat, vznikly by pracovní týmy, které by začaly mluvit o konkrétních podmínkách. Otevřely například otázku zázemí fakulty.

„Pokud vyjdou všechna jednání a v úvahu připadá několik stovek studentů, myslím si, že je to na jednání o samostatné budově školy,“ řekl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Zástupci kraje se podle hejtmanky mohou bavit také o před lety zamýšleném projektu vědeckotechnického parku, který tehdy neměl náplň.

„Otázkou je, zda neotevřít pobočku vysoké školy spojenou s vědeckotechnickým parkem, který by mohlo využívat nejen ČVUT, ale i investor, který přijde do Karlovarského kraje, a to je společnost BMW,“ zmínila Jana Mračková Vildumetzová.

Hejtmanství předpokládá, že by na projekt s ČVUT mohlo získat peníze prostřednictvím vládního programu Restart. Ten je zaměřený na pomoc takzvaně strukturálně postiženým regionům.

ČVUT dlouhodobě spolupracuje se společností F Air, která chce na karlovarském letišti od poloviny letošního roku otevřít výukové středisko pro piloty civilních letadel.

„Piloti, kteří sem přijedou, už vysokou školu mají, pouze tady budou dělat dvanáctiměsíční výcvik,“ přiblížila hejtmanka s tím, že v případě vzniku pobočky by v regionu také vystudovali.

Jenomže proti příchodu společnosti F Air již řadu týdnů protestují peticí řádově stovky obyvatel okolních obcí. Sepsal ji Spolek přátel Olšových Vrat, který své výhrady nedávno shrnul do osmi bodů.

Jeho členové se obávají například letecké činnosti bez přidané hodnoty v lázeňském městě směřujícím do UNESCO, negativního vlivu na zdraví obyvatel i životní prostředí, zvýšení rizika leteckých nehod, mizivého ekonomického přínosu i toho, že dostane přednost zájem soukromý, nikoli veřejný.

Podporu našli petenti také u karlovarských zastupitelů. Záměr odmítli a chtějí, aby od něj kraj ustoupil. „Usnesení bylo jasně dané, tedy vyjednávat o zrušení tohoto záměru, proto vyjednáváme,“ informovala karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Vznik zdejší pobočky ČVUT nicméně schvaluje. „Pokud by se tady otevřela další vysoká škola, tak by to bylo pro Karlovy Vary jedině dobře,“ doplnila. Zástupci města navíc dlouhodobě usilují o pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které by vyučovalo fyzioterapii.

Zástupci letiště a společnosti F Air se starosty okolních obcí stále vyjednávají. Hejtmanka jim před časem garantovala, že smlouvu neuzavře, dokud dokument nebude obsahovat veškeré podmínky, za kterých bude otevření letecké školy přijatelné pro obyvatele okolních obcí. Krajští radní nyní připravují odpověď na petici, která bude součástí jednání krajského zastupitelstva.