Vandal načmáral strážníkům na auto kosočtverec. Asi kreativní duše, glosují

„Dnes bychom vám rádi představili ‚škrábala‘, který si jako podklad pro svůj výtvor vybral naše služební auto. Jako je to originální, to uznáváme, ale taky trochu nepraktické. Auto potřebujeme do výkonu služby, a ne aby hrdě cestovalo křížem krážem po světě a vystavovalo se po výstavách,“ pobavili strážníci v příspěvku čtenáře.

K poškození služebního auta došlo při jedné z nočních směn, když hlídka prováděla kontrolu v městské části Bohatice.

„Technika by nebyla úplně špatná, celkem si se svým nápadem vyhrál. Máme ale za to, že dílo nestihl dokončit. Přece s vyškrábaným geometrickým tvarem nemůže udělat díru do světa. Nebo jo? Možná se inspiroval u známého českého zpěváka, který k tomu přidal zvířátka a měl úspěch,“ pozastavují se strážníci a zjevně narážejí na známý obraz Zvířátka obdivují p**u z dílny Františka Ringo Čecha.

„Hledáme tě, kreativní duše, chtěli bychom vědět, jestli ti nebude vadit, když svěříme naše auto šikovnějšímu umělci, přesněji řečeno lakýrníkovi. Rádi totiž zůstaneme pouze u našich modrých polepů a taky nechceme, aby to začalo reznout,“ uzavřeli svůj příspěvek.

Strážníci zatím rytinu na autě překryli páskou a budou to řešit jako škodní událost u pojišťovny. „Čekáme na odhad výše škody v autoservisu. Vozidlo je ale zatím ve výkonu služby,“ uvedla Nikola Záhorová, mluvčí karlovarské městské policie.

Přes dva a půl metru dlouhý vryp udělal v srpnu 2018 do boku auta fotbalisty Davida Limberského muž s taškou v ruce. Při činu v Perlové ulici v centru Plzně ho zachytila bezpečnostní kamera: