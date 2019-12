Školáci se v chebském muzeu vydávají na poutavou výpravu do třetihor

Například mohutného chobotnatce zvaného Deinotherium, jehož kostru našli v roce 1883 dělníci při těžbě u Františkových Lázní. Je ozdobou jednoho z vídeňských muzeí. V Muzeu Cheb nyní vzniká za pomoci dětských návštěvníků jeho model. S výrobou zatím pomáhaly více než čtyři stovky dětských rukou.



„Ten tvor býval v době kosterního nálezu pro svou velikost, jež mohla být i pět metrů, označován jako „hrozivá bestie“ či „strašné zvíře“. Nebezpečný však nebyl, protože se živil výhradně rostlinnou potravou. V našem muzeu se zachovala ručně psaná zpráva, která nález dokumentuje,“ uvádí muzejní pedagožka Milena Pečárková, která spolu s výtvarnicí Etelou Laňkovou vytvořila základ modelu mláděte Deinotheria.

„Na kostru z králičího pletiva jsme vrstvu po vrstvě nanášely pruhy látky namočené do lepidla na tapety. Mláděti, kterému pracovně říkáme Ervín, nechybí ani dva dolů stočené zuby, které mu vyrůstaly ze spodní čelisti,“ popisuje podobu mladého Deinotheria Milena Pečárková.

Model obě výtvarnice nechaly záměrně nedokončený. Děti, které od poloviny října do muzea chodí na zábavné vzdělávací programy, se tak mohou na výrobě podílet.

„Každý dostane možnost přilepit na Deinotheria část papírové vrstvy, a stát se tak spoluautorem modelu. V příštím roce budeme pokračovat. Jakmile bude hotovo, pozveme žáky druhého stupně, kteří model pod vedením Etely Laňkové nabarví a natřou,“ plánuje Pečárková.

O třetihorách se už dozvěděli leccos zajímavého děti z chebské Základní školy Kostelní náměstí. „Je skvělé, že Milena Pečárková umí naše žáky vtáhnout do děje. Často se jich ptá, a když někdo neví, cíleně mu napoví. Bylo to velmi zajímavé a bavilo to i naše deváťáky. Ti totiž nevyrušovali,“ směje se učitelka Monika Rendlová.

Model Deinotheria v chebském muzeu